Star-Wars-Fans sind überzeugt: In Ahsoka kehrt ein legendärer Charakter zurück - doch was ist wirklich dran?

Ist ein neuer Inquisitor aus Ahsoka in Wirklichkeit ein alter Bekannter? Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Wenn es nach den Fans geht, versteckt sich in Ahsoka der legendäre Star-Wars-Charakter Galen Starkiller Marek aus The Force Unleashed. Für diese Theorie sollen ein paar triftige Gründe sprechen. Doch ist das wirklich plausibel oder sollten sich Fans nicht zu früh freuen?

Der OP-Charakter im Star-Wars-Universum schlechthin

Um wen geht es? Darth Vaders Schüler mit dem unheilverkündenden Spitznamen Starkiller gehört zu den absoluten Lieblingen der Star-Wars Community. In gleich zwei Videospielen, die mittlerweile längst nicht mehr zum offiziellen Kanon zählen, mauserte sich Galen Marek vom verwaisten Padawan, zur rechten Hand Vaders und dann zum zündenden Funken für die Galaktische Rebellion.

Starkiller hat seine Popularität natürlich unter anderem auch seinem Darsteller Sam Witwer zu verdanken, den Fans möglicherweise auch als Maul aus The Clone Wars oder Rebels kennen. Witwer lieh aber auch allen möglichen weiteren Charakteren aus dem Star-Wars-Universum seine Stimme, die hier jeglichen Rahmen sprengen würden - mehr dazu erfahrt ihr zum Beispiel im Krieg-der-Sterne-Wiki.

In Star Wars: The Force Unleashed hat Starkiller Jedi gejagt, Sternenzerstörer aus dem Himmel gerupft und sich mit dem Darth Vader sowie dem Imperator duelliert. Kann man machen.

Ist das wirklich Starkiller in Ahsoka?

Kommen wir nun zum springenden Punkt: Momentan macht sich eine Theorie breit, dass Sam Witwer in der Ahsoka-Serie als legendärer Starkiller auftreten könnte. Fans vermuten, dass er hinter dem neuen und mysteriösen Inquisitor namens Marrok stecken könnte.

Was ihrer Meinung nach dafür spricht? Allen voran, dass Sam Witwer in den Credits von Ahsoka aufgeführt wird. Außerdem klingt der Name Marrok dem von Marek verdächtig ähnlich. Fans berufen sich ebenso auf die nie realisierten Pläne von Dave Filoni, Starkiller als Inquisitor in Rebels zu dem neuen Kanon zu holen (via Gizmodo).

Freut euch nicht zu früh: Ja, die möglichen Indizien für die Starkiller-Theorie bei Ahsoka fallen eher dünn aus. Fans sollten vor allem beachten: Sam Witwer könnte wirklich alles und jedem in der neuen Serie seine Stimme geliehen haben. Dass es sich bei Marrok tatsächlich um Starkiller handelt, wirkt zumindest momentan etwas an den Haaren herbeigezogen.

Kanonenfutter oder doch jemand unglaublich Wichtiges? Wer hinter Marroks Maske in Ahsoka steckt, ist derzeit noch ein großes Geheimnis. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Spannend bleibt aber durchaus, ob irgendjemand Wichtiges unter der Maske von Marrok steckt. Aktuell weigern sich Fans zu glauben, dass es sich bei dem Inquisitor lediglich um Kanonenfutter handelt und vermuten, dass der maskierte Jedi-Jäger irgendein Geheimnis mit sich bringt.

Manche gehen sogar soweit, zu spekulieren, dass es sich bei Marrok insgeheim Ezra Bridger oder Kanan Jarrus (zwei Jedi-Helden aus der Animationsserie Rebels) handeln könnte. Die jeweiligen Theorien bringen aber wiederum ganz eigene Probleme mit sich.

Mehr zu Ahsoka erfahrt ihr übrigens unter den folgenden Links:

Was haltet ihr von der Theorie um Starkiller in Ahsoka: Sind die Fans hier tatsächlich oder etwas dran oder handelt es sich in euren Augen um aus der Luft gegriffenen Unsinn? Würdet ihr euch über eine Rückkehr von Starkiller im neuen Star-Wars-Kanon freuen oder könnt ihr guten Gewissens darauf verzichten? Wie gut gefällt euch die neue Star-Wars-Serie bisher? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!