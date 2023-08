Ahsoka: Eine einzige Dialogzeile hat massive Auswirkungen auf das gesamte Star-Wars-Universum

Die Ahsoka-Serie könnte uns schon sehr bald an einen völlig neuen galaktischen Schauplatz führen. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Eigentlich heißt es ja bei Star Wars Es war einmal vor langer Zeit in einer weit, weit entfernten Galaxis . Doch das ist vielleicht schon bald gar nicht mehr der Fall. Denn mit Ahsoka verspricht die neueste TV-Serie auf Disney Plus, das wir das bisher uns bekannte Krieg-der-Sterne-Universum schon bald verlassen könnten.

Seid ab dieser Stelle natürlich vor Story-Spoilern zu den ersten beiden Folgen von Ahsoka gewarnt!

Auf dem Weg in eine neue Galaxie

Was ist passiert? In der Ahsoka-Serie bahnt sich die Rückkehr des gefürchteten Großadmirals Thrawn (Lars Mikkelsen) an. Und der scheint sich momentan gar nicht in den Rändern der bisher bekannten Star-Wars-Galaxie aufzuhalten, sondern jenseits davon.

Bisher spielten Rebels, The Mandalorian oder die Sequels nur mit der Idee, dass sich einige der prominentesten Schurken - wie eben Thrawn oder die Erste Ordnung - in den Rändern des Universums verstecken. Ahsoka geht jetzt aber einen großen Schritt weiter.

Denn wie Lady Morgan Elsbeth (Diana Lee Inosanto) in Erfahrung bringt, wurde der Planet Seatos vor tausenden von Jahren offenbar von einer antiken Wesen aus einer entfernten Galaxie namens Peridea besucht. Morgan ist nun davon überzeugt, dass sie Thrawn in dieser Galaxie finden wird und greift bei ihrer Suche auf eine alte Jedi-Legende zurück.

Großadmiral Thrawn ist Star-Wars-Veteranen natürlich kein Unbekannter. Schon im alten Kanon versuchte er nach dem Tod des Imperator das Galaktische Imperium zu neuer Stärke zurückzuführen.

Ahsoka bricht mit einer 46 Jahre alten Star-Wars-Tradition

Für Fans des alten Kanons ist es natürlich nicht völlig neu, dass sich Star Wars jenseits der bekannten Galaxis begibt. In den Geschichten, die sich vor den Sequels nach Episode 6 abspielen, trat zum Beispiel mit den Yuuzhan Vong eine Alien-Rasse aus einem fremden Universum auf.

Doch selbst im alten Kanon ging es lediglich in Büchern und Comics jenseits der bekannten Star-Wars-Galaxie. Damit dürfte Ahsoka schon sehr bald mit einer 46 Jahre alten Tradition brechen, sollten wir das bisher bekannte Universum im Zuge eines Films beziehungsweise einer Serie tatsächlich verlassen. Und dann wäre das altbekannte Intro aus dem Krieg der Sterne vielleicht nicht mehr ganz aktuell.

Mehr zu Ahsoka und was gerade sonst noch im Star-Wars-Universum passiert, erfahrt ihr unter den folgenden Links:

Was haltet ihr davon, dass es mit Ahsoka offenbar demnächst in eine neue Galaxie gehen könnte? Wie gut haben euch die ersten beiden Folgen der neuen Star-Wars-Serie gefallen und welche Hoffnungen und Erwartungen habt ihr, wie es mit der Geschichte weitergeht? Lasst es uns in den Kommentaren wissen - wir sind auf eure Meinung gespannt!