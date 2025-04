Akte X kehrt jetzt tatsächlich zurück - der Regisseur hat gerade erst einen unverschämt erfolgreichen Film ins Kino gebracht

Für das Reboot von Akte X begeben sich wahrscheinlich nicht Scully (Gillian Anderson) und Mulder (David Duchovny) auf Spurensuche, ein Wiedersehen wäre aber nicht völlig auszuschließen. Bildquelle: Fox

32 Jahre ist es schon her, dass die FBI-Agenten Mulder und Scully zum ersten Mal irgendwo da draußen nach der Wahrheit gesucht haben. Schon 2018 legte Akte X mit der elften und letzten Staffel ein Comeback hin - danach war ein Reboot wohl nur eine Frage der Zeit.

Und nachdem sich lange Gerüchte darum rankten, bestätigt jetzt Ryan Coogler offiziell: die Neuauflage der X-Files übernimmt er als nächstes Projekt höchstpersönlich.

Das gab der Regisseur von Filmen wie Creed: Rocky’s Legacy, Black Panther und Blood & Sinners als Gast bei Last Podcast on the Left bekannt:

Ja, ich arbeite an Akte X. Damit beschäftige ich mich unmittelbar als Nächstes. Darauf habe ich mich schon lange gefreut und ich bin schon ganz aufgeregt, mich wieder darauf zu stürzen. Und ihr müsst wissen: ein paar der Folgen, an denen wir arbeiten, werden verdammt gruselig.

Spätestens 2021 sind das erste Mal Gerüchte um eine Neuauflage von Akte X aufgeschlagen. Mittlerweile ist längst bekannt, dass mit Chris Carter der Schöpfer der ursprünglichen Serie nicht beteiligt ist. Ob es ein Wiedersehen mit David Duchovny und Gillian Anderson gibt, bleibt momentan noch abzuwarten.

Ryan Cooglers aktueller Film ist ein riesiger Hit

Fest steht aber zumindest schon einmal: Bei Ryan Coogler dürfte sich das Comeback der X-Files in besten Händen befinden. Erst vor wenigen Tagen ist der neueste Film des Regisseurs erschienen, der sich vor seinem eigenen Erfolg kaum mehr retten kann.

2:10 Blood & Sinners: Nichts bringt eine Familie so zusammen wie eine ätzende Dämonen-Plage

Blood & Sinners kommt auf Rotten Tomatoes mit einem sagenhaften Durchschnittswert von 98 Prozent daher, während Zuschauer ebenfalls beeindruckende 97 von 100 Punkten zücken. Seit dem Kinostart am 17. April konnte der Horrorfilm außerdem schon stolze 63 Millionen US-Dollar einspielen - 48 Millionen davon alleine am Eröffnungswochenende (via Box Office Mojo).

Bei einem Budget von 90 Millionen US-Dollar und einem brandneuen Horrorfilm mit hartem R-Rating ohne bekannte Marke im Rücken ein phänomenaler Erfolg.

Wann genau Ryan Cooglers Reboot von Akte X erscheinen soll, ist im Moment nicht bekannt.

Die ursprüngliche Serie lief über einen Zeitraum von 25 Jahren hinweg und kommt heute auf insgesamt elf Staffeln und 218 veröffentlichte Episoden. Dass es sich hierbei und eine der beliebtesten Mystery-Thriller im TV handelt, wäre wahrscheinlich noch übertrieben.