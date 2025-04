Nach Lost und Watchmen: Für Star Wars wurde jetzt wohl einer der besten Serien-Macher überhaupt verpflichtet

Glaubwürdigen Berichten zufolge arbeiten Carlton Cuse (Lost) und sein Sohn Nick Cuse (Watchmen) an einer Star-Wars-Serie für Disney Plus. Bildquelle: HBO

Mit Andor ist nach Staffel 2 Schluss und damit verabschiedet sich auch Showrunner Tony Gilroy von Star Wars. Es sieht aber ganz danach aus, als hätte Disney bereits einen hochkarätigen Ersatz verpflichtet: Carlton Cuse.

Ein Lost-Chef schreibt jetzt eine neue Star-Wars-Serie

Falls gerade nichts bei euch klingelt, seid versichert: Wenn ihr TV-Serien liebt, habt ihr garantiert schon mal ein Projekt von Carlton Cuse gesehen. Zu seiner Filmographie zählen ein paar der besten Fernsehproduktionen der letzten 20 Jahre - wie zum Beispiel The Strain, Jack Ryan, Locke & Key und allen voran natürlich Lost.

Wie der für gewöhnlich sehr gut informierte Branchen-Insider Jeff Sneider und auch TheHollywoodReporter erfahren haben will, hat Disney Carlton Cuse und dessen Sohn Nick jetzt für eine neue Star-Wars-Serie verpflichtet. Konkrete Details zur Handlung, dem Cast oder dem Platz in der Krieg-der-Sterne-Timeline gibt es aktuell jedoch nicht.

Nick Cuse ist im Serien-Kosmos übrigens selbst kein unbeschriebenes Blatt. Zuvor arbeitete er unter anderem an Masters of the Air oder Station Eleven mit und war sogar an den The Leftovers oder Watchmen beteiligt - also den Projekten des Lost-Co-Schöpfer Damon Lindelof.

Carlton und Nick Cuse sollen jetzt gemeinsam eine neue Star-Wars-Serie schreiben - damit arbeiten Vater und Sohn zum ersten Mal gemeinsam an einem TV-Projekt.

14:06 Andor: Der offizielle Story-Recap bereitet euch optimal auf den Release von Staffel 2 vor

Und ja, damit schnappt sich Disney bereits die dritte Person, die Lost so unglaublich erfolgreich und beliebt gemacht hat: J.J. Abrams brachte natürlich die Star-Wars-Filme Episode 7 und 9 ins Kino, während Damon Lindelof als erster Autor für Reys Solo-Film verantwortlich war, bevor er aufgrund von kreativen Differenzen ausstieg.

Beachtet dabei natürlich: Offiziell bestätigt ist die Meldung zum offiziellen Zeitpunkt nicht. Sollte das Projekt von Carlton und Nick Cuse tatsächlich existieren, dürfte es außerdem noch ein paar Jahre auf sich warten lassen. Es bleibt abzuwarten, welche Geschichte der Co-Showrunner von Lost im Krieg-der-Sterne-Universum erzählen will.

Davor geht es natürlich mit ganz anderen Star-Wars-Serien bei Disney Plus weiter: Staffel 2 von Andor startet am 23. April 2025 und dabei überschlagen sich Kritiker vor Lob. Neuigkeiten zu Ahsoka: Season 2 und Star Wars: Visionen Staffel 3 gab es wiederum frisch von der Star Wars Celebration. Mehr dafür könnt ihr unter den Links oben nachlesen.