Alan Wake 2: Alle Kapitel samt Spielzeit im Überblick

Wir listen alle Kapitel von Alan Wake 2 auf.

Es gab eine Zeit, da beschwerten sich viele Leute über zu kurze Singleplayer-Spiele. Fünf Stunden für eine Kampagne? Und dafür dann 60 Euro?

Die gute Nachricht: Alan Wake 2 ist alles andere als kurz. Unsere GameStar-Testerin Natalie sagt: Wollt ihr das gesamte Abenteuer ausführlich durchspielen, könnt ihr zwischen 25 und 30 Stunden Spielzeit einplanen. Und selbst wenn ihr euch beeilt, wird es zur Herausforderung, Alan Wake 2 unter 20 Stunden zu beenden - also eine ziemlich ordentliche Spielzeit.

Im Folgenden listen wir euch alle Kapitel auf. Wichtig dabei: In Alan Wake 2 springt ihr zwischen den beiden Hauptfiguren Alan Wake und Saga Anderson hin und her, könnt ab einem bestimmten Punkt in der Kampagne sogar frei wählen, wen ihr gerade spielen möchtet. Und im Prolog wiederum schlüpft ihr in eine ganz andere Haut.

Ist also gar nicht so einfach, sämtliche Missionen in eine klare Reihenfolge zu bringen. Wir unterteilen sie einfach nach Hauptfiguren.

Alle Kapitel von Alan Wake 2

Die Länge der Kapitel unterscheidet sich dabei übrigens drastisch. Manche Kapitel dauern bloß 10 Minuten, andere können länger als eine ganze Stunde gehen. Nach Kapitel 2 von Saga und Kapitel 3 von Alan kann jederzeit zwischen den Charakteren gewechselt werden.

Prologkapitel

The Cult / Der Kult

Alle Kapitel mit Saga Anderson

Invitation / Einladung The Heart / Das Herz Local Girl / Mädchen vom Ort No Chance / Keine Chance Old Gods Scratch Summoning / Beschwörung Deerfest Come Home

Alle Kapitel mit Alan Wake

Late Night / Spätabends Casey Haunting / Verfolgung We Sing / Wir singen Room 665 / Raum 665 Return Masks / Masken Zane's Film Gone

Interessanterweise wissen wir schon, dass die Geschichte von Alan Wake 2 alles andere als abgeschlossen ist. Für 2024 ist mit Night Springs bereits eine größere Erweiterung geplant, irgendwann danach erscheint mit The Lake House außerdem ein zweiter DLC. Wir halten euch auch hier natürlich wegen Spielzeit und Kapiteln auf dem Laufenden, aber bis dahin ist ja noch ein bisschen.