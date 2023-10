Alan Wake 2 ist noch gar nicht raus und wir wissen schon, wie's danach weitergeht

Fans von Alan Wake 2 haben Grund zur Freude, denn offenbar wird es noch mehr zusätzliche Inhalte geben.

Ende Oktober erscheint nach 13 Jahren der Warterei endlich der langersehnte zweite Teil von Alan Wake. Während wir über fast ein Jahrzehnt nicht sicher sein konnten, ob und wann der zweite Teil erscheint, wissen wir bereits jetzt, was nach der Veröffentlichung kommen soll.

Die Rede ist von Post-Launch-Inhalten, die, wie sich nun herausgestellt hat, deutlich umfangreicher werden als bisher angenommen. Was es damit auf sich hat, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Es kommen »bedeutende« Erweiterungen

Ohne die zusätzlichen Inhalte soll ein Spieldurchlauf von Alan Wake 2 etwa 20 Stunden in Anspruch nehmen. Damit ist es bereits ohne DLCs deutlich umfangreicher als die meisten Genre-Kollegen wie zum Beispiel Resident Evil oder Alone in the Dark. Diese Spielzeit soll nun nach der Veröffentlichung nochmal deutlich verlängert werden.

Kostenlose Erweiterungen: Wie der Creative Director von Remedy Entertainment Sam Lake auf der EGX 2023 in London verkündet hat, wird es mehrere kostenlose und »bedeutende« Erweiterungen für Alan Wake 2 geben. Was damit genau gemeint ist, wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht.

Einen dazugehörigen Post sowie einen kurzen Clip seht ihr hier:

Das ist noch nicht alles: Wichtig ist zu erwähnen, dass diese kostenlosen Erweiterungen zusätzlich zu den bereits angekündigten kostenpflichtigen DLCs erscheinen. Ihr könnt euch also darauf einstellen, dass euch das Survival-Horror-Spiel über viele Monate hinweg begleiten wird.

Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober 2023 für PC (zeitexklusiv via Epic), PS5 und Xbox Series X/S. Weitere interessante Inhalte zum Thema findet ihr hier:

Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober 2023 für PC (zeitexklusiv via Epic), PS5 und Xbox Series X/S. Weitere interessante Inhalte zum Thema findet ihr hier: