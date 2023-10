Alien Blackout: Euch bleiben nur wenige Tage, die »Fortsetzung« von Isolation zu holen

Das Wiedersehen mit Amanda Ripley und den Xenomorphen für's Handy verschwindet bald. Bildquelle: Creative Assembly

Viele Jahre schon warten die Fans von Alien: Isolation auf eine offizielle Fortsetzung des First-Person-Horrors. 2019 gab es dann mit dem Mobilegame Alien: Blackout zumindest einen geistigen Nachfolger. Doch dieser soll noch diesen Monat aus allen Stores verschwinden.

Ein Horrorspektakel zum Mitnehmen

Was ist das für ein Spiel? In Alien: Blackout steuert ihr die Überlebende Amanda Ripley. Der Name kommt euch bekannt vor? Kein Wunder, schließlich ist sie die Tochter von Ellen Ripley sowie die Protagonistin in Alien: Isolation. Euer Ziel ist es, in einer von Xenomorphen verseuchten Raumstation zu überleben, indem ihr sie durch Sicherheitskameras im Auge behaltet.

Hier seht ihr den Trailer zu Alien: Blackout:

Wann verschwindet das Spiel? Wie der Publisher 505 via X (ehemals Twitter) angekündigt hat, wird Alien: Blackout am 31. Oktober 2023 aus dem iOS App Store sowie von Google Play entfernt. Demnach könnt ihr das Spiel ab diesem Zeitpunkt nicht mehr kaufen. Wer es also noch nachholen möchte, sollte sich beeilen.

Kann man es danach trotzdem noch spielen? Wer das Spiel gekauft hat, kann es auch nach seiner Entfernung weiterhin herunterladen und spielen. Jedoch wird es ab diesem Zeitpunkt keine weiteren Updates mehr geben.

Ist es wirklich ein Nachfolger? Offiziell handelt es sich bei Blackout nicht um einen Nachfolger von Isolation. Jedoch teilen sich die beiden Spiele die gleiche Protagonistin. Zudem spielt Blackout einige Tage nach Isolation. Daher kann man es durchaus als geistigen Nachfolger betrachten.

Die Entwickler von Isolation haben inzwischen ein neues Studio gegründet und arbeiten bereits am ersten Spiel.

Habt ihr Alien: Blackout gespielt? Falls ja, wie fandet ihr es? Würdet ihr euch auch über eine offizielle Fortsetzung von Alien: Isolation freuen? Welche Wünsche und Befürchtungen hättet ihr dafür? Welcher ist euer liebster Alien-Film und welchen mögt ihr am wenigsten? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!