Alan Wake 2: Ihr könnt jetzt 14 Minuten reines 4K-Gameplay von der gamescom sehen

In Alan Wake 2 vermischt sich Videospielgrafik mit realen Aufnahmen.

Nach 13 Jahren ist er kurz davor, zurückzukehren: Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober 2023, doch ihr könnt jetzt schon 14 Minuten Gameplay genau unter die Lupe nehmen. Im Zuge der gamescom ist nämlich eine Demo der Horror-Action im Umlauf, GamersPrey hat einige Ausschnitte davon nun veröffentlicht.

Lediglich die Stimmung kann durch das übertönende Interview nicht vollständig übertragen werden, einen guten Eindruck vom Look des Spiels bietet es dennoch.

Aber Achtung: Wer völlig blind an das Spiel herantreten will, sollte dieses Video vielleicht lieber auslassen. Auch wenn nichts explizites verraten wird, sind doch Ausschnitte von Story-Zwischensequenzen im Video enthalten. Ihr wurdet gewarnt!

Was ist im Video zu sehen?

Ganz in alter Tradition läuft der namensgebende Schriftsteller zu größten Teilen durch dunkle, unheimliche Gegenden und weicht unheilbringende Schatten aus. Mit Taschenlampe und Pistole bewaffnet, kann sich die Hauptfigur aber auch gegen diese Geistergestalten wehren - ein bisschen actionreicher wird es beispielsweise zu Minute 10:10.

Besonders atmosphärisch ist es in der U-Bahn bei Minute 7:05, wobei die vielen, mehr oder weniger subtilen Grafittis (4:27) ebenfalls nette Details sind.

Ungewöhnlich wird es zum Ende hin bei Minute 11:58, als Alan Wake von der Videospiel-Optik zu kleinen Filmsequenzen wechselt - das scheint selbst den Autoren aus der Fassung zu bringen. Aber egal ob Film oder Spiel: Alan Wake 2 sieht klasse aus, besonders in 4K kann sich das Horrorspiel sehen lassen!

Worum geht's in Alan Wake 2?

Das Sequel des 2010 erschienenen Alan Wake spielt genau 13 Jahre nach den Geschehnissen des Erstlings - also genau so lange, wie das Spiel mittlerweile alt ist. Außerdem ist Herr Wake nicht mehr unsere einzige spielbare Hauptfigur, auch die FBI-Agentin Saga Anderson ist in der Handlung eng verwoben. Ein bisschen Gameplay aus ihrer Sichtweise könnt ihr euch gleich hier ansehen:

3:25 Alan Wake 2 verrät in einer Gameplay-Präsentation, wie genau der Horrortrip funktioniert

Während Anderson einen Mordfall aufklären möchte, kämpft Wake mit dem Entfliehen aus dem unheimlichen Dark Place.

Alan Wake 2 erscheint am 27. Oktober 2023 für die Playstation 5, Xbox Series X|S, als auch für den PC.

Freut ihr euch bereits auf Alan Wake 2 oder hat euch schon der Erstling damals kalt gelassen? Und was haltet ihr von dem Wechsel zwischen Ingame-Grafik und Realfilm-Sequenzen? Passt super zu Alan Wake oder stört es eher? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!