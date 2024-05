Alien 3 gilt als Tiefpunkt der Sci-Fi-Reihe - 32 Jahre später verrät der ursprüngliche Regisseur, was er anders gemacht hätte

Zwei weitverbreitete Gesichtsausdrücke, wenn man gesagt bekommt, Alien 3 schauen zu müssen. Bildquelle: 20th Century Studios

Eine populäre Filmreihe voller Höhen und Tiefen: Alien schrieb 1979 dank der nervenaufreibenden Spezialeffekte rund um den Xenomorph Filmgeschichte. Aliens (1986) gilt bis heute für viele Fans als der Höhepunkt der Reihe - und gleich darauf folgte der Tiefpunkt.

Alien 3 sorgte vielfach für Enttäuschung. Sowohl Kritiker als auch viele Fans können dem Film aus dem Jahr 1992 bis heute nichts abgewinnen. Die schlechten Bewertungen auf Portalen wie Rotten Tomatoes mit weit über 250.000 User-Wertungen sprechen für sich. Auch finanziell mauserte sich der Film zum Flop.

Der Regisseur Renny Harlin verrät in einem neuen Interview, wie er Alien 3 seiner Meinung nach zu einem riesigen Hit gemacht hätte.

Vom Weltall auf die Erde

Moment, Renny Harlin? Alien 3 wurde doch von Kult-Regisseur David Fincher umgesetzt! Ja, stimmt. Falls ihr euch wundert, hier der Kontext: Renny Harlin (Stirb Langsam 2, Deep Blue Sea) war Ende der 80er-Jahre noch als Regisseur für den dritten Alien-Teil vorgesehen, ehe er das Handtuch warf.

Der Grund für seinen Rückzug: Weil 20th Century Fox laut seiner Erinnerung nicht angetan von seiner Idee für den Film war. In einem Interview mit Slash Film plaudert Harlin nun aus dem Nähkästchen und verrät: Er hätte die Xenomorphs auf die Erde geholt.

Ich dachte immer, dass ich eine gute Idee hätte. Ich habe 1989 an Alien 3 gearbeitet, das war vor Jurassic Park und all diesen Filmen. Das Konzept, diese Kreaturen auf der Erde zu haben, erschien dem Studio als unheimlich und unerreichbar. Für mich war es die natürliche Entwicklung. Wir hatten Alien mit dem Raumfrachter im Weltraum, wir hatten Aliens mit den Marines im Weltraum, und was machen wir als Nächstes? Wir bringen die Aliens auf die Erde und lassen sie durch das Maisfeld laufen! […] Bis heute glaube ich, dass es ein riesiger Hit gewesen wäre, weil es das erste Mal gewesen wäre, dass so etwas gemacht wurde. Aber aus welchem Grund auch immer, das Studio dachte sich: Ah, das Publikum wird uns das nicht abkaufen.

Stimmt diese Story denn wirklich?

Soweit die Meinung von Renny Harlin, dass 20th Century Fox die Idee von Aliens auf der Erde ablehnte. Es ist jedoch unklar, ob diese Darstellung stimmt. Denn das Filmstudio soll anderen Darstellungen zufolge sogar ungeheuer begeistert vom Alien-Tourismus gewesen sein.

Im Jahr 1988, also lange bevor auch nur eine Sekunde von Alien 3 gedreht wurde, strahlte 20th Century Fox sogar einen Werbespot in den Kinos aus, um dem Publikum die Ankunft der Xenomorphs auf unserer blauen Kugel anzuteasern. Es bleibt also unklar, ob Renny Harlin nicht doch einiges durcheinander bringt.

Den Werbespot und weitere spannende Hintergründe zum Desaster rund um Alien 3 findet ihr in dieser Dokumentation von David Hain:

Und wenn ihr lieber hört statt zu gucken, haben wir ebenfalls den idealen Tipp für euch parat, nämlich den Podcast Nerd & Kultur. Darin plaudern unsere Film-Experten Marco von Nerdkultur und Yves von Moviepilot ebenfalls über Alien 3 oder wie sie ihn nennen: Der kaputteste Film der Filmgeschichte .

Fakt ist: Alien 3 wurde so oder so kein Erfolg. David Fincher machte Gott sei Dank weiter Filme und bescherte uns Meisterwerke wie Sieben, Fight Club oder Zodiac. Und was ist mit Renny Harlin? Der wurde im Laufe der Jahre für sechs unterschiedliche Filme für die Goldene Himbeere nominiert. Da fragt man sich, ob Alien 3 mit ihm auf dem Regiestuhl wirklich ein besserer Film geworden wäre.