Der neue Alien-Film schließt 2024 eine Lücke, von der wir gar nicht wussten, dass es sie gibt

Während Ellen Ripley (Sigourney Weaver) ein Nickerchen macht, geht in Alien: Romulus die Post ab. Bildquelle: Disney/20th Century Fox

Wer Alien(s) liebt, sollte ich den 15. August 2024 im Kalender säureblutgrün anstreichen: Zu diesem Termin bringt Alien: Romulus die Xenomorphs zurück auf die große Leinwand. Und während ein erster Trailer oder gar konkretes Bildmaterial auf sich warten lässt, gibt es jetzt zumindest neue Details zur Story.

Romulus quetscht sich zwischen Alien und Aliens

Die hat Hauptdarstellerin Cailee Spaeny (Pacific Rim 2: Uprising, Bad Times at the El Royale) im Gespräch mit Variety geteilt. Ihr zufolge ordnet sich Romulus im Kanon der Alien-Filme zwischen Teil 1 und Teil 2 ein. Soll heißen: Während Ellen Ripley nach ihrem Sieg über den Xenomorph auf der UCSS Nostromo im 57 Jahre langen Kälteschlaf durch das All treibt, spielen sich die Ereignisse von Romulus ab.

Spaeny liefert außerdem ein bisschen Kontext zu dem Alien-Film von Regisseur Fede Alvarez (Don't Breath, Evil Dead), von dem Ridley Scott höchstpersönlich übrigens ganz begeistert ist:

[Alien: Romulus] ordnet sich zwischen dem ersten und dem zweiten Film ein. Sie brachten das gleiche Team von James Camerons Aliens mit. Dieselben Leute, die diese Xenomorphs gebaut haben, kamen tatsächlich zu uns, um auch unsere zu bauen. Es war unglaublich, das Originaldesign mit den Originalleuten zu sehen, die seit über 45 Jahren an diesen Filmen arbeiten [...]!

Was ihr sonst zu Alien Romulus wissen solltet

Bisher war übrigens die Rede davon, dass Romulus völlig losgelöst von allen bisherigen Alien-Filmen fungiert. Das ist mit der Aussage von Spaeny noch immer möglich, treibt Ripley (Sigourney Weaver) zwischen Alien und Aliens, wie bereits erwähnt, an Bord einer Rettungskapsel 57 Jahre lang durch das All.

Die Idee für Alien: Romulus hatte Fede Alvarez übrigens Ridley Scott schon vor Jahren gepitcht. 2022 wurde dann bekannt, dass der Film mit Scott als Produzent an Bord tatsächlich zustande kommt. Zuvor hatte Scott selbst mit Prometheus und Alien: Covenant noch zwei weitere Kinoprojekte um den Xenomorph in Szene gesetzt.

1:27 Alien: Covenant - Deutscher Trailer zum Prometheus-Sequel bringt die Aliens zurück

Der Regisseur des allerersten Alien, der für Teil 2 dann von James Cameron abgelöst wurde, ist von Fede Alvarez’ Film offenbar auch ziemlich begeistert und macht daraus kein Geheimnis. Alien: Romulus, der am 15. August 2024 in den Kinos startet, ist seiner Meinung nach verdammt großartig . Mehr dazu könnt ihr unter den folgenden Links nachlesen:

Was haltet ihr davon, dass 2024 ein weiterer Alien-Film unter einem neuen Regisseur in den Kinos startet? Freut ihr euch auf Romulus von Fede Alvarez oder könntet ihr guten Gewissens darauf verzichten? Was für Hoffnungen und Erwartungen habt ihr an das Sci-Fi-Horror-Projekt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!