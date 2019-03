Neuer Content naht: Am 12. März erscheint das Wild-Appalachia-Update in Fallout 76, das euch über mehrere Wochen hinweg mit neuen Inhalten versorgt. In der Roadmap seht ihr den genauen Plan.

Den Anfang macht eine neue Quest namens Wasted on Nukashine, in der ihr euch der Brau- und Schnapsbrenner-Kunst verschreibt. Sie beginnt in der nähe der Vault-Tec-Universität und führt euch letztlich zu einem beschwipsten Roboter namens Biv, der euch die verbotene Herstellung von Nukashine lehrt.

Und was braucht ihr dafür? Natürlich eine Braustation. Diese neue Werkbank stellt ihr während der Quest her und craftet an ihr diverse Spiritousen, von Klassikern wie Bier und Wein bis hin zu Firecracker Whiskey und Tick Blood Tequila Sunrise. Die Braustation könnt ihr in euer C.A.M.P. packen.

Die Getränke fungieren als Buff, verpassen euch aber im selben Moment auch einen Nachteil - immerhin sind eure Drinks kein lauwarmes Leitungswasser. Trinkt ihr beispielsweise Bier, erhöht das eure Zielstabilität und den Schaden gegen Tiere, gleichzeitig verliert euer VATS an Genauigkeit.

Manche Getränke müssen erst eine Weile fermentieren, bevor sie ihre volle Wirkung entfalten. Aber keine Sorge: Den Fermentierer baut ihr ebenfalls im Laufe der Quest. Auch den packt ihr in euer C.A.M.P., damit ihr ihn immer mit euch herumtragen könnt.

Das Wild-Appalachia-Update ist komplett kostenlos. Eine Woche nach Release steht am 19. März die Fasnacht Parade an, ein zeitlich begrenztes Karneval-Event. Am 26. März folgt Survival, ein neuer PvP-Spielmodus.

