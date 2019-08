Ready or Not will das liefern, was sich viele Taktik-Fans unter einem SWAT 5 vorstellen würden. Bis zum Release Ende 2020 ist es aber noch eine ganze Weile hin.

Wer allerdings Zugang zur Alpha hat, kann Ready or Not noch dieses Jahr spielen: Die Entwickler kündigten jetzt den Starttermin und die Inhalte der Alpha an.

Details zur Alpha von Ready or Not

Starttermin: 19. August 2019, ab 02:00 Uhr morgens

Singleplayer: eine Map/Mission spielbar

Koop-Modus: eine Map spielbar

PvP-Multiplayer: 3 Maps spielbar

10 Waffen enthalten

Ausrüstung: alle taktischen Geräte und Items

Was ist der Haken? Um einen Key zur Alpha von Ready or Not zu bekommen, muss man die Supporter Edition für rund 110 Euro vorbestellen. Auch wer nach dem Starttermin zuschlägt, bekommt weiterhin Alpha-Zugang.

Beta-Termin: Die Alpha soll durchgehend bis zum Start der Beta im Juni 2020 laufen. Beta-Zugang bekommen dann zunächst Vorbesteller der Supporter- & Standard-Editionen. Eine offene Beta soll später folgen.

Bei aller Vorfreude auf Ready or Not, raten wir bei Vorbestellungen grundsätzlich zur Vorsicht. Auch wenn die bisher gezeigten Szenen äußerst vielversprechend aussehen, lässt sich über die Qualität des Titels bislang noch keine Aussage treffen.

Warum wir auf den Polizei-Shooter so gespannt sind, seht ihr in unserem Preview-Video: