Amargeddon & Fortnite: Erster Qualifier für die Riesen-Show im Februar läuft heute, Anmeldung für Runde Zwei bald möglich

Dass Fortnite nicht einfach nur Klickibuntiquatsch mit Minecraft-Elementen ist, hat sich mittlerweile wohl auch bis zum letzten Spieler mit dem langsamsten Internetanschluss rumgesprochen; wer gut im Spiel ist, kann bei etlichen großen Turnieren ordentliche Preisgelder abräumen. Auch hier auf MAX könnt ihr im Februar bei Amargeddon 5.000 Euro kassieren, wenn ihr und eure Freunde im Squad-Modus gegen die anderen Teilnehmer glänzt.

Um überhaupt am Finale teilnehmen zu können, müsst ihr euch aber erst in den Qualifiern beweisen - Runde Eins startet heute! Auf Amars Twitch-Kanal treten etliche Teams, darunter auch viele Profis gegeneinander an, um sich fürs Finale zu qualifizieren - Um 18 Uhr geht's los!

Wer sich bisher noch nicht angemeldet hatte, kann das im Laufe der Woche für den zweiten Qualifier tun. Sobald die Anmeldung startet, erfahrt ihr es auf Twitter und bei uns, üblicherweise müsst ihr euch aber einfach auf Amars Discord melden. Neben der Chance aufs Preisgeld winkt außerdem ein Besuch bei MAX, denn wer es durch die Qualifier schafft, stellt sich am Ende in unserem Studio in München den Besten der Besten!

Amargeddon-Qualifier #1 - die Kurzinfos