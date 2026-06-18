Kostenlos bei Epic: Ab sofort wird die Doppelpackung Cyberpunk verschenkt

Cyberpunk-Fans dürften die aktuellen Gratisspiele bei Epic besonders freuen.

Jeden Donnerstag ist Zeit für neue Gratis-Spiele, zumindest, wenn ihr ein Konto bei Epic Games besitzt. Auch diese Woche werden ab dem 18. Juni um 17 Uhr wieder zwei Spiele verschenkt. Wie immer ein Grund zur Freude, aber diesmal gerade für Cyberpunk-Fans.

Auch wenn leider nicht Cyberpunk 2077 verschenkt wird, könnt ihr euch kostenlos einen stylischen Retro-Shooter und ein erzählerisches Rollenspiel mit dem dystopischen Zukunftssetting sichern. Für die nächsten sieben Tage verschenkt Epic nämlich Citizen Sleeper und Robobeat.

Citizen Sleeper

1:30 Citizen Sleeper - Erste Szenen aus dem SciFi-Rollenspiel - Erste Szenen aus dem SciFi-Rollenspiel

Autoplay

Sehnt ihr euch nach einer düsteren Cyberpunk-Story, könnte Citizen Sleeper genau das Richtige für euch sein. Im Rollenspiel verkörpert ihr einen sogenannten Sleeper , ein digitalisiertes, menschliches Bewusstsein in einem künstlichen Körper. Das allein passt schon wunderbar zur stets präsenten Frage nach der Menschlichkeit im dystopischen Genre.

Das ist aber nicht das einzige knifflige Thema, dem ihr euch stellen müsst. Ihr flüchtet vor einem Leben in Sklaverei auf eine Raumstation, wo Idealisten nach dem Zusammenbruch des Kapitalismus die Führung übernommen haben. Ganz so ideal verläuft das allerdings nicht – die Station versinkt zwischen gesetzlosen und rivalisierenden Fraktionen im Chaos. Ihr müsst mittendrin irgendwie Geld verdienen, um euch eine Zukunft aufzubauen, Verbündete finden und euren Verfolgern endgültig entkommen.

Gefällt euch das stimmungsvolle Rollenspiel, könnt ihr euch damit gleich auf den bereits bestätigten zweiten Teil vorbereiten.

Robobeat

Die schnellen Schussgefechte in Robobeat stehen ganz im Zeichen der Musik.

Wollt ihr keine kniffligen Entscheidungen treffen und lieber einfach mit dem Flow gehen, könnte Robobeat eher etwas für euch sein. Der schnelle Rhythmus-Shooter setzt auch auf Cyberpunk-Flair, allerdings in Retro-Grafik.

Ihr spielt Ace, einen Kopfgeldjäger, der Jagd auf den flüchtigen Roboter Frazzer macht. Dabei rennt, rutscht, gleitet und ballert ihr euch durch futuristische Gänge und besiegt die Armeen aus Blechkriegern, die sich euch untermalt mit einem flotten Beat in den Weg stellen.

Besonders cool: Sagt euch die elektronische Techno-Musik nicht zu, dürft ihr auch euren eigenen Soundtrack ins Spiel hochladen. Scheitert ihr, geht es im Roguelite-Stil wieder von vorne los, bis ihr den perfekten Remix für euch gefunden habt.

So sammelt ihr die Spiele ein

Ihr habt noch nie ein (Epic-)Geschenk bekommen und wisst vor lauter Aufregung gar nicht, wie ihr es auspacken sollt? Dafür sind wir ja da!

Loggt euch mit eurem Account im Epic Games Store ein. Navigiert dort zu den kostenlosen Spielen und klickt auf die Banner von Citizen Sleeper und Robobeat Schließt den Kaufvorgang für null Euro ab.

Anschließend finden die Spiele ihren Weg direkt in eure Bibliothek. Dort könnt ihr sie ganz einfach installieren und loslegen.

Das Angebot gilt wie immer nur eine Woche lang, also bis zum 25. Juni um 16:59 Uhr. Dann geht die nächste Runde auf Epic los. Wir informieren euch wieder rechtzeitig, welche Geschenke euch dann erwarten.