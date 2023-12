Der Film zum riesigen Fantasy-Universum soll die Vorgeschichte zum Buch darstellen. Bildquelle: Amazon Prime Video

Amazons Fantasy-Epos wird noch größer. Das Rad der Zeit bietet zwar schon 14 Bücher der Hauptreihe, die Prime Video in ihrer gleichnamigen Serie umsetzen möchte - das reicht dem Streamingdienst aber noch nicht, jetzt wurden auch noch drei Filme angekündigt. Die sollen die Vorgeschichte thematisieren, für den ersten Film ist auch schon eine bekannte Regisseurin mit an Bord.

Einen kleinen Einblick in die Welt von Das Rad der Zeit könnt ihr hier mit dem Trailer zu Staffel 2 der Amazon-Serie bekommen:

2:14 Das Rad der Zeit: Erster Trailer bereitet auf Staffel 2 von Amazons großer Fantasy-Serie vor

Wer übernimmt die Leitung?

Die kanadische Regisseurin Kari Skogland setzt sich in den Regiestuhl. Skogland ist unter anderem bekannt für ihre Mitarbeit an einigen Folgen für The Walking Dead, House of Cards sowie vor allem für ihre Regieleitung zu Marvels Serie The Falcon and the Winter Soldier auf Disney Plus.

Eine weitere bekannte Person aus der Marvel-Szene ist am Projekt beteiligt: Zack Stentz, der unter anderem das Drehbuch zu Thor und X-Men: Erste Entscheidung geschrieben hat, ist als Screenwriter hier tätig.

Das erwartet euch in dem neuen Fantasy-Film

Der erste Film der Trilogie lautet »Age of Legends« und soll sich mehrere Jahrtausende vor der Handlung der Hauptgeschichte abspielen. Es soll um den Aufstieg des Dunklen Königs und seiner Opfer gehen, als die Welt in Dunkelheit und Krieg versank.

Skogland zeigt sich in einem Interview mit Deadline äußerst erfreut über die Möglichkeit, die Filmregie für das beliebte Fantasy-Universum übernehmen zu dürfen:

Meine Vision besteht darin, das Worldbuilding von Jordans Meisterwerk zu ehren, während ich die Schichten von Legende und Mythos zurückziehe, um die Charaktere aus Fleisch und Blut darunter zu enthüllen - fehlerhafte Helden und Schurken gleichermaßen - gewöhnliche Menschen, die gezwungen sind, außergewöhnliche Entscheidungen zu treffen, während ihre Welt sich entfaltet.

Wann die Produktion allerdings anfängt, welche Schauspieler geplant sind und ein mögliches Erscheinungsdatum steht leider noch nicht fest und bleibt noch abzuwarten.

Habt ihr Robert Jordans Buchreihe Das Rad der Zeit gelesen oder die Serie auf Amazon geschaut? Was gefällt euch an dem riesigen Fantasy-Universum besonders und seid ihr mit der Serien-Umsetzung zufrieden? Und seid ihr schon auf eine Film-Trilogie gespannt oder fürchtet ihr bereits mit einem Flop? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!