Was gibt es ab August 2020 auf Amazon Prime zu sehen? Nachdem wir euch bereits über die Netflix-Highlights des kommenden Monats aufgeklärt haben, wird es natürlich auch höchste Zeit, euch über die neuen Filme und TV-Serien des konkurrierenden Streaming-Dienstes aufzuklären.

Neue Film- und Serien-Highlights im August 2020

Zu den Film- und Serien-Highlights des August 2020 auf Amazon Prime zählen unter anderem Mortal Engines, Gemini Man und Staffel 5 der TV-Serie Lucifer.

Mortal Engines: Mit Mortal Engines: Krieg der Städte hat sich Peter Jackson nach Der Herr der Ringe und Der Hobbit als Produzent und mit Regisseur Christian Rivers an die Verfilmung eines weiteren Roman-Epos gewagt. Zwar kommt Mortal Engines nicht ganz an die Qualität seiner vorangegangenen Werke heran, bietet aber dennoch enorme Schauwerte und fantastische Effekte.

Gemini Man: Regisseur Ang Lee sollte mit Gemini Man und einem doppelten Will Smith das Action-Kino der 90er wieder salonfähig machen: In dem Action-Thriller bekommt es der Weltklasse-Attentäter Henry Brogan (Will Smith) mit einer jüngeren, besseren und tödlicheren Ausgabe seiner selbst zu tun.

Lucifer, Staffel 5: Die TV-Serie Lucifer hat bereits eine bewegte Geschichte hinter sich: Ursprünglich von Fox entwickelt, wurde ihr nach nur drei Seasons der Stecker gezogen. Dann sprang Netflix ein und übernahm die Produktion von Lucifer. In Deutschland ist Teil 1 von Staffel 5 von Lucifer allerdings nicht über Netflix, sondern stattdessen Amazon Prime verfügbar.

Alle neuen Filme auf Amazon Prime im August 2020

Ab 1. August

Ghostbusters (Reboot der Kultkomödie von 2016)

Ab 4. August

Outrage Coda (Japanischer Action-Thriller von und mit Takeshi Kitano)

Outrage Beyond (Japanische Action-Fortsetzung von und mit Takeshi Kitano)

Ab 7. August

Lara (Deutsches Drama mit Corinna Harfouch und Tom Schilling)

Ab 8. August

Daughter of the Wolf (Action-Thriller mit Gina Carano aus The Mandalorian)

Ab 9. August

Snow Girl and the Dark Crystal (Fantasy-Epos aus chinesisch/amerikanischer Zusammenarbeit)

Ab 11. August

Ab 12. August

Ab 13. August

Gemini Man (Action-Thriller von Ang Lee mit Will Smith in einer Doppelrolle)

Ab 15. August

Upgrade (Knallharte Sci-Fi-Action mit Logan Marshall-Green)

Ab 17. August

Kleine Germanen - Eine Kindheit in der rechten Szene (Deutsche Dokumentation über rechtsextreme Gruppierungen)

Ab 18. August

Mortal Engines - Krieg der Städte (Roman-Verfilmung von Herr-der-Ringe-Regisseur Peter Jackson)

Ab 20. August

Die Libelle und das Nashorn (Deutsches Drama von Lola Randl)

Ab 21. August

Chemical Hearts (Von Amazon produzierte Romantik-Tragödie)

Ab 23. August

Loveletter - Eine zweite Chance (Japanischer Liebesfilm von Shunji Iwai)

Ab 26. August

Der geheime Roman des Monsieur Pick (Französische Tragödie von Remi Bezancon)

Ab 28. August

Dann schlaf auch Du (Französisches Drama von Lucie Borleteau)

Yung (Deutsches Drama von Henning Gronkowski)

Ab 29. August

Pavarotti (Dokumentation über Opernsänger Luciano Pavarotti von Ron Howard)

Ab 30. August

A Boy Called Sailboat - Jedes Wunder hat seine Melodie (Amerikanische Familienkomödie mit J.K. Simmons)

Alle neuen Serien auf Amazon Prime im August 2020

Ab 7. August

Alex Rider - Staffel 1

Scandal - Staffel 1-7

Ab 14. August

Ab 22. August

Lucifer - Staffel 5, Teil 1

Ab 31. August

The Last Narc - Staffel 1

Neue Filme zum Kaufen und Leihen bei Prime Video