Ab jetzt läuft auf Prime ein 250 Millionen teurer Batman-Flop in seiner besten Fassung

Batman gegen Superman: Das Aufeinandertreffen der DC-Helden hat viele enttäuscht. ©Warner Bros

Falls ihr am Wochenende drei Stunden Zeit habt, die ihr nicht in Baldur’s Gate 3 oder einem anderen Spiel verbringen wollt: Bei Amazon Prime ist ab sofort die Ultimate Edition von Batman v Superman verfügbar. Und die macht einiges besser als die viel kritisierte Kinofassung.

Was ist anders im Ultimate Cut?

Im Kino hatte Batman v Superman: Dawn of Justice eine Laufzeit von 152 Minuten – doch diese schon ziemlich stattliche Zeit reichte nicht aus, um die Vision von Regisseur Zack Snyder komplett umzusetzen (fühlt sich noch jemand an Watchmen erinnert?). Zum Beispiel blieb Bösewicht Lex Luthor (gespielt von Jesse Eisenberg) sehr blass.

Das drückte die Wertungen nach unten: Bei Metacritic steht der Film bei einer mageren 44, der User-Score fällt mit 7,1 zwar besser, aber nicht großartig aus. Bei Rotten Tomatoes hat der Film einen Kritiker-Score von 29 Prozent und einen Zuschauer-Score von 63 Prozent.

Zwar holte der Film seine hohen Produktionskosten an den Kinokassen wieder rein, aber er bliebt trotzdem auch finanziell hinter den Erwartungen zurück.

Was genau ist an der Fassung neu? Die Ultimate Edition ist mit 183 Minuten nochmal eine halbe Stunde länger und enthält einige wichtige Szenen, in denen zum Beispiel auch Lois Lane weiter ausgearbeitet wird. Wegen einiger für die Kinofassung rausgeschnittener Action-Szenen ist der Film in der Ultimate Edition außerdem erst ab 16 statt ab 12 freigegeben.

Die Ultimate Edition hat sogar einen eigenen Trailer, den ihr hier seht:

1:38 Batman v Superman: Dawn of Justice - Blu-ray-Trailer zur härteren Ultimate Edition - Blu-ray-Trailer zur härteren Ultimate Edition

Wo und wie kann ich schauen? Wenn ihr schon ein Konto bei Amazon Prime habt, ist der Film für euch ab dem 9. August 2023 ohne Aufpreis verfügbar. Ansonsten könnt ihr euch Batman v Superman dort auch digital ausleihen, das kostet euch 4 Euro. Wenn ihr den Film direkt über Prime kaufen wollt, schlägt das mit 6 Euro aufs Konto.

Wie hat euch die Kinofassung von Batman v Superman: Dawn of Justice gefallen? Habt ihr die Ultimate Edition schon angeschaut und findet ihr, der längere Cut verbessert den Film und seine Charaktere? Oder sind drei Stunden Laufzeit einfach zu viel für euch, egal wie gut der Film dadurch werden mag? Schreibt uns gern.