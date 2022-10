Mein Spar-Tipp zum Amazon Prime Day: So günstig könnt ihr euer Spielerlebnis selten deutlich verbessern

Auch wenn es hier um einen persönlichen Spar-Tipp zum Amazon Prime Day geht, beginne ich damit, für wen sich der Kauf gerade nicht lohnt. Denn in diesem Fall hängt das besonders stark davon ab, welche Hardware beziehungsweise was für einen Monitor ihr derzeit besitzt.

All diejenigen unter euch, die bereits in einer nativen Auflösung von WQHD oder höher spielen (2560x1440 Pixel) und die schon in den Genuss einer dreistellige Bildwiederholrate kommen, können aufhören zu lesen (solange ihr keinen zusätzlichen Monitor braucht). Alle anderen haben die Chance, einen richtig guten Deal zu machen.

Einige auf dieser Seite eingebaute Links sind Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhält GameStar je nach Anbieter eine kleine Provision ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.

Um welches Angebot geht es? Ich meine den LG UltraGear 27GN800-B, der bei Amazon im Rahmen des Prime Days aktuell für 219 Euro zu haben ist. Das sind zwar zehn Euro mehr als noch beim letzten Prime Day im Juli, aber dennoch in meinen Augen ein sehr gutes Angebot unter dem meist üblichen Bestpreis von etwa 240 bis 250 Euro.

Nils Raettig Nils Raettig testet seit Oktober 2013 Gaming-Hardware bei der GameStar und hat mittlerweile von günstigen Einsteiger-Monitoren bis hin zu sündhaft teuren 5.000-Euro-TFTs alles auf dem Schreibtisch gehabt. Da er sich in das Breitbildformat verliebt hat, kommt für ihn persönlich zwar kein Kauf eines 16:9-Monitors mehr in Frage. Er muss aber trotzdem anerkennen, dass der LG-Monitor für Spieler sehr gute Technik zu einem vergleichsweise niedrigen Preis zu bieten hat. Vor allem dann, wenn ihr noch nicht mit einer dreistelligen Bildwiederholrate spielt, empfiehlt er euch einen Blick auf das Prime-Day-Angebot.

Das bekommt ihr für euer Geld

Zu dem Preis von 219 Euro gibt es beim LG UltraGear 27GN800-B das, was inzwischen viele als einen Sweetspot bei Gaming-Monitoren im 16:9-Format ansehen: Die schon angesprochene WQHD-Auflösung von 2560x1440 in Kombination mit einem schnellen IPS-Panel mit 144 Hertz.

Im Vergleich zu Full HD (1920x1080) sieht das Bild in WQHD bei gleicher Monitorgröße sichtbar schärfer aus. Gleichzeitig stellt WQHD nicht so hohe Anforderungen an eure Hardware wie etwa die 4K-Auflösung (3840x2160).

Ich persönlich empfinde die hohe Bildwiederholrate aber als den nochmal klar größeren Bonus für euer Spielerlebnis, sofern ihr bisher mit maximal 60 Hertz zockt. Der Unterschied ist schon auf dem Desktop deutlich spürbar und vor allem in schnellen Titeln aus der Ego-Perspektive meinem Empfinden nach gewaltig.

Eingaben fühlen sich insbesondere bei der Bedienung per Maus viel flüssiger und direkter an, was in kompetitiven Titeln einen entscheidenden Unterschied machen kann. Daher lautet meine dringende Empfehlung: Wer noch nicht mit dreistelliger Bildwiederholrate spielt, sollte das schnellstmöglich ändern, ganz egal mit welchem Monitor!

Es gibt auch Wermutstropfen

Bestausstattung ist bei den genannten technischen Eigenschaften zum Preis von 219 Euro (noch) nicht zu erwarten, was sich etwa bei der Ergonomie äußert: So fehlt dem im folgenden Bild zu sehenden Standfuß UltraGear 27GN800-B eine praktische Höhenverstellung.

Außerdem unterstützt er zwar neben AMD FreeSync zum Verhindern eines Bildzerreißens und für eine verbesserte Bildausgabe auch Nvidias Pendant G-Sync, das aber nur in der Variante Nvidia G-Sync Compatible . Das für G-Sync vorausgesetzte zusätzliche Hardware-Modul für möglichst optimale Ergebnisse fehlt ihm also. Die Bildsynchronisation zwischen Grafikkarte und Monitor kann aber trotzdem erfolgen.

Dort, wo FreeSync und G-Sync meiner Erfahrung nach den am stärksten spürbaren Unterschied machen, gilt das jedoch nicht, also im besonders niedrigen FPS-Bereich zwischen 30 und 40 Bildern pro Sekunde. Stattdessen greifen die Techniken erst ab 48 FPS ohne die so genannte Low Framerate Compensation (LFC). Mehr dazu erfahrt ihr in unserem Test des Samsung C24FG70.

Gleichzeitig hebt den 27GN800 gerade die Unterstützung von G-Sync Compatible von den wenigen WQHD-Monitoren mit 144 Hertz ab, die noch etwas günstiger zu haben sind. Das macht ihr vor allem für Spieler mit einer Geforce-Grafikkarte interessant, die noch in Full HD und/oder mit maximal 60 Hertz spielen.

Für mich persönlich kommt der LG-Monitor zwar nicht in Frage, weil ich mir nicht mehr vorstellen kann, auf einem 16:9-TFT zu spielen (warum das so ist, erfahrt ihr im unten verlinkten Artikel). Wer aber im Gegensatz zu mir auf einen so breiten Monitor verzichten kann, der findet im UltraGear 27GN800-B ein meiner Meinung nach wirklich gutes Angebot.

Warum ein neuer Monitor mein wichtigster Kauf der letzten Jahre war

Was haltet ihr von dem LG-Angebot zum Amazon Prime Day? Käme der Monitor für euch zum Kauf in Frage? Und mit was für einem Bildschirm spielt ihr momentan? Schreibt es gerne in die Kommentare!