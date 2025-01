Amazon Prime Video im Januar 2025: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Bei Blink Twice wird aus einem Urlaub auf einer paradiesischen Insel ein wahrgewordener Albtraum. Bildquelle: Warner Bros.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Amazon Prime Video. Im Januar 2025 könnt ihr euch unter anderem über einen ungewöhnlichen Thriller mit Channing Tatum freuen, der erst im Spätsommer 2024 in den Kinos lief. Welche weiteren neuen Filme und Serien im neuen Monat noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Highlight im Januar 2025: Blink Twice

Genre : Thriller

: Thriller Regisseurin : Zoë Kravitz

: Zoë Kravitz Cast : Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat

: Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat Filmstart : 23. August 2024

: 23. August 2024 Auf Amazon Prime Video ab: 21. August 2025

Auf einer Spendengala fliegen zwischen dem Tech-Milliardär Slater King (Channing Tatum) und der Kellnerin Frida (Naomi Ackie) ordentlich die Funken. Standesgemäß lädt Slater letztere auf seine Privatinsel ein, um mit ihr zwischen Sonne und Meer luxuriöse Partys zu feiern und das Leben zu genießen.

Doch schnell treten ungewöhnliche Ereignisse auf. Spätestens als Fridas Freundin verschwindet, wird klar: Auf der Insel ist nichts, wie es scheint. Sie beginnt, die Realität infrage zu stellen und begreift, dass sie die Wahrheit herausfinden muss, um lebendig nach Hause zu kommen.

Blink Twice ist das Regie-Debüt von Schauspielerin Zoë Kravitz (The Batman). Die Arbeit am Drehbuch begann bereits 2017, die tatsächlichen Dreharbeiten jedoch erst 2022 in Mexiko. Der Film erscheint am 21. Januar 2025 auf Amazon Prime Video.

Neue Filme bei Prime Video im Januar 2025

Neue Serien bei Prime Video im Januar 2025

Am 16. Januar 2025 könnt ihr euch auf Prime Video außerdem über den Action-Kracher Bad Boys For Life von 2020 freuen, der die Bad-Boys-Reihe 17 Jahre nach dem zweiten Teil wiederbelebt hat. 2024 folgte dann Bad Boys: Ride or Die, der auch den Original-Regisseur Michael Bay (Transformers) zurückholte. Ein fünfter Teil ist bisher jedoch nicht offiziell bestätigt.