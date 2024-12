Disney Plus im Januar 2025: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

Falls ihr euch ja gefragt habt, warum Vampire nicht längst die Weltherrschaft erlangt haben, findet ihr bei What We Do In The Shadows die Antwort darauf. Bildquelle: FX Network.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Disney Plus. Im Januar 2025 könnt ihr euch mit der finalen Staffel von What We Do In The Shadows sowie der ganzen Serie The Big Bang Theory auf eine geballte Ladung Comedy freuen.

Welche neuen Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen noch auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Welche Inhalte im Dezember hinzugefügt wurden, seht ihr dagegen in unserer Übersicht von letztem Monat.

Schnellnavigation:

Highlight im Januar 2025: What We Do In The Shadows - Staffel 6

Genre : Komödie/Horror

: Komödie/Horror Creator : Jemaine Clement

: Jemaine Clement Cast : Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou

: Kayvan Novak, Matt Berry, Natasia Demetriou Serienstart : 2019

: 2019 Staffeln : 6

: 6 Auf Disney Plus ab: 22. Januar 2025

What We Do In The Shadows ist eine kuriose Mockumentary-Serie, bei der das abenteuerliche Leben einer fiktiven vierköpfigen Vampir-WG von einem Kamerateam begleitet wird.

Neben den Blutsaugern ist außerdem der Gehilfe Guillermo (Harvey Gullien) mit an Bord. Der wünscht sich nichts sehnlicher, als auch ein Vampir zu werden und schlägt dafür seinem Herren Nandor (Kayvan Novak) keinen Wunsch aus. Egal, wie absurd und erniedrigend er auch sein mag.

Die sechste und finale Staffel der Comedy-Serie macht da weiter, wo sie in der fünften Season aufgehört hat. Nach den vergangenen Jahren voller Strapazen und der Undankbarkeit von Nandor überlegt Guillermo, sein Leben völlig zu verändern und zieht aus der WG aus.

Das Serienfinale umfasst elf Episoden und erscheint am 22. Januar 2025 auf Disney Plus.

1:51 What We Do In The Shadows: Trailer zur 6. und letzten Staffel der schrägen Mockumentary-Serie

Autoplay

Neue Filme bei Disney Plus im Januar 2025

Neue Serien bei Disney Plus im Januar 2025

Schon gewusst? What We Do In The Shadows basiert auf der neuseeländischen Horror-Komödie 5 Zimmer Küche Sarg von Taika Waititi, der selbst bereits eine Gastrolle in der gefeierten Mockumentary übernommen hat. Sein nächster großer Film wird das Sci-Fi-Drama Klara und die Sonne mit Jenna Ortega (Wednesday), das 2025 erscheinen soll.