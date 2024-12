Netflix im Januar 2025: Alle neuen Filme und Serien im Überblick

In der zweiten Staffel von Castlevania: Nocturne heißt es Vampir gegen Vampir. Bildquelle: Netflix.

Ein neuer Monat bedeutet neue Inhalte auf Netflix. Welche Filme und Serien bei dem Streamingdienst in den kommenden Tagen und Wochen auf euch warten, erfahrt ihr in diesem Artikel. Die aktuelle Übersicht für Dezember 2024 findet ihr selbstverständlich auch bei uns.

Highlight im Januar 2025: Castlevania: Nocturne - Staffel 2

Genre : Action/Animation

: Action/Animation Crator : Clive Bradley

: Clive Bradley Cast : Richard Armitage, Sophie Skelton, Graham McTavish

: Richard Armitage, Sophie Skelton, Graham McTavish Serienstart : 2023

: 2023 Staffeln : 2

: 2 Auf Netflix ab: 16. Januar 2025

1792, Frankreich: Die Französische Revolution tobt und die einfache Zivilbevölkerung hat sich gegen den Adel und die Herrscher aufgelehnt, die sie nach Strich und Faden ausbeuten. Doch die Oberschicht dankt nicht so einfach ab und holt sich Hilfe von einem mysteriösen Vampir und seinen höllischen Kreaturen.

Der Blutsauger will jedoch selbst zum Herrscher werden und die Menschen versklaven. Fast sieht es so aus, als gäbe es keine Hoffnung auf Rettung, doch die mächtige Zauberin Annette und der Vampirjäger Trevor Belmont lassen den Vampir nicht kampflos gewähren. In Staffel 2 schließt sich nun der mächtige Vampir Alucard dem Kampf gegen das Böse an, doch auch der dunkle Herrscher hat noch ein Ass im Ärmel.

Castlevania: Nocturne ist bereits der zweite Serien-Ableger zur gleichnamigen Spiele-Serie, die zusammen mit Metroid das damals völlig neue Spiele-Genre Metroidvania erschaffen hat. Staffel 2 umfasst 8 Episoden und erscheint am 16. Januar 2025 auf Netflix.

1:04 Castlevania: Nocturne kehrt zurück - Netflix kündigt Starttermin für Staffel 2 im Trailer an

Autoplay

Neue Filme bei Netflix im Januar 2025

2:52 Bad Boys 4: Will Smith und Martin Lawrence sind im ersten Trailer zu Ride or Die zurück

Neue Serien bei Netflix im Januar 2025

Ein weiteres Highlight im Januar 2025 ist die Thriller-Serie Ich vermisse dich. Vor elf Jahren verschwand der Verlobte einer Polizistin. Doch eines Tages findet sie ihn plötzlich auf einer Dating-Plattform und macht ein Treffen aus, das allerdings mehr Fragen aufwirft, als es beantwortet. Außerdem scheint das Verschwinden in einem Zusammenhang mit ihrem verstorbenen Vater zu stehen.