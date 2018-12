VR wächst wieder - Verkaufszahlen nehmen spürbar zu

Nach einem mageren Jahr für Virtual- und Augmented-Reality geht es im dritten Quartal bei den Verkaufszahlen von AR-/VR-Headsets erstmals seit 2017 wieder aufwärts. Wie Digitimes berichtet, nahmen die Verkäufe um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zu. VR-Headsets verkauften sich dabei 1,9 Millionen Mal und damit 8,2 Prozent mehr als im dritten Quartal 2017.

Grund für die steigenden Verkäufe sind laut Analysten die »extensiven Rabatte« auf bereits verfügbare Produkte sowie das Interesse in neu angekündigte Hardware. Jitesh Ubrani, Senior Research Analyst bei IDC Mobile Device Trackers, erklärte dazu:

"Der VR-Markt erreicht endlich seine volle Leistungskraft. An der Verbraucherfront fängt die Kombination aus niedrigeren Preisen und zunehmenden Inhalten an, bei den Nutzern Anklang zu finden. In der Zwischenzeit wächst auerdem die kommerzielle Nutzung in einer Bandbreite von Szenarien, darunter Training, Design und Showcasing."