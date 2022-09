Disney Plus im Oktober 2022: Alle neuen Filme und Serien

Welche neuen Filme und Serien gibt es im Oktober 2022 bei Disney Plus zu sehen? Der Streaming-Dienst bietet dabei wie üblich ein recht vielfältiges Angebot, welches mit The Walking Dead und American Horror Stories angesichts von Halloween auf das Horrorgenre abzielt. Aber auch Fans von Marvel und Star Wars dürfen sich im Oktober auf Nachschub einstellen.

Falls ihr euch fragt, ob sich Disney Plus lohnt: Peter hat in seiner Sammlung ein paar Empfehlungen parat, wegen denen er das Abo bislang nicht gekündigt hat:

Highlights auf Disney Plus im Oktober 2022

Spider-Man - Far From Home: Der zweite eigenständige Auftritt von Spider-Man im Marvel Cinematic Universe findet drei Jahre nach Kinostart seinen Weg in Disneys Abo-Service. Dieses Mal verschlägt es Peter Parker aka Spider-Man, erneut gespielt von Tom Holland, nach Europa. Mit seinen Freunden und Schulkameraden geht es auf eine Klassenfahrt nach Venedig, Prag und weitere Städte.

Natürlich bleibt dem Spinnenheld jedoch Ärger nicht erspart, weshalb er trotz geplanter Auszeit in sein Kostüm schlüpfen muss. Ausgerechnet verschiedene Elementarmonster sorgen vor Ort für Chaos und Zerstörung. Glücklicherweise erhält Spidey Hilfe von Mysterio, der von Schauspieler Jake Gyllenhaal verkörpert wird. In unserer spoiler-freien Filmkritik erfahrt ihr derweil, ob uns der Film seinerzeit gefallen hat.

Star Wars - Geschichten der Jedi: Nachdem im September bereits Andor startete, geht es am 26. Oktober munter weiter mit neuen Star-Wars-Inhalten. Dann startet die Anthology-Serie Star Wars - Geschichten der Jedi, die sich drei bekannten Jedi-Charakteren widmet.

In der ersten Staffel stehen Ahsoka Tano, Qui-Gon Jinn und Count Dooku im Mittelpunkt. Die jeweiligen Folgen behandeln verschiedene Zeitpunkte ihres Lebens und zeigen im Falle von Dooku auch auf, wie er zum späteren Schurken wurde. Bei Qui-Gon Jinn können sich Fans zudem freuen, dass Liam Neeson dem Charakter seine Stimme leiht.

Alle neuen Filme auf Disney Plus im Oktober 2022

Ab dem 7. Oktober

Soul of a Nation Presents: X / o n e r a t e d - The Murder of Malcolm X and 55 Years to Justice

Lommbock

Marvel Studios' Werewolf by Night

Ab dem 10. Oktober

Grimcutty

Ab dem 14. Oktober

Rosalinde

Soul of a Nation Presents: Screen Queens Rising

Spider-Man: Far From Home

Ab dem 21. Oktober

Mija

Ab dem 28. Oktober

Big Business: Außer Spesen nichts gewesen

Das Geheimnis der Mumie

Alle neuen TV-Serien auf Disney Plus im Oktober 2022

Ab dem 3. Oktober

The Walking Dead - Staffel 11, die finalen acht Episoden

Ab dem 5. Oktober

The Bear: King of the Kitchen - Staffel 1

Baymax Robowabohu in Serie - Staffel 3

Unknown Waters with Jeremy Wade

Ab dem 12. Oktober

American Horror Stories - Staffel 2

Big Shot - Staffel 2

Let the World See - Staffel 1

Tal der Könige: Ägyptens verlorene Schätze - Staffel 3

Ab dem 19. Oktober

Damages: Im Netz der Macht - Staffel 1-5

Pepper Ann - Staffel 1-3

Akte Hai: Dem Raubtier auf der Spur

Ab dem 26. Oktober

Star Wars: Geschichten der Jedi - Staffel 1

Die geheime Benedict-Gesellschaft - Staffel 2

The Good Doctor - Staffel 1-3

The Spectacular Spider-Man - Staffel 1

Auf welche der neuen Filme und Serien freut ihr euch im Oktober am meisten? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!