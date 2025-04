Wie viel Kalorien verbraucht ein Jack Reacher? Was Alan Ritchson für die Amazon-Serie futtern muss, ist beeindruckend

Um für Reacher fit zu werden, isst Alan Ritchson ungefähr so viel wie Hugh Jackman für Wolverine. Bildquelle: Amazon

Jack Reacher (Alan Ritchson) ist in der gleichnamigen Amazon-Serie ein 1,91 Meter großer und muskelbepackter Gigant, der Gegnern in null Komma nichts das Licht ausknipsen kann.

Um so breit und muskulös wie der Ex-Militärpolizist zu werden, muss sich Alan Ritchson einem harten Training unterziehen und dafür braucht man natürlich auch genügend Energie.

Ein superhelden-reifes Workout

Im Zuge seiner Promo-Tour für die Serie Reacher gibt Hauptdarsteller Alan Ritchson Anfang März 2025 preis, dass er für seine Rolle unglaubliche 5.000-6.000 Kalorien am Tag isst. Aber seht selbst ab Minute 2:09:

Somit zieht Ritchson ernährungstechnisch mit derzeitigen Superhelden wie Wolverine und Superman gleich. Zum Vergleich: Hugh Jackman verdrückte während seines Trainings für Deadpool & Wolverine pro 24 Stunden etwa 6.000 Kalorien, während DCs neuer Superman David Corenswet bei circa 4.500-5.000 landet.

Laut den DGA (»Dietary Guidelines for Americans« - deutsch: Ernährungsrichtlinien für Amerikaner) liegt der durchschnittliche Wert für einen Mann zwischen 41 und 45 Jahren bei 2.800 Kalorien. Der 42-jährige Ritchson nimmt demnach das Doppelte zu sich und hat dafür aber auch ein härteres Workout vor sich.

Falls ihr euch mal an einem Reacher-Training versuchen möchtet: Gegenüber Men’s Health verriet der Schauspieler im Juni 2024, wie er sich fit macht. Körpergewichtsübungen, Armübungen mit Hantelstangen und Einheiten am Kabelzug (via Men’s Health). Der Workout-Plan von Alan Ritchson ist gut gefüllt.

Für die erste Staffel sollte der Darsteller rund 15 Kilo zunehmen und begann zunächst mit Krafttraining - 2 Stunden pro Tag.

Beachtet dabei jedoch: Ritchson sprach bereits Ende 2023 öffentlich darüber, dass er für die Rolle auch zu Testosteron greift. Das Doping hilft ihm dabei, seinen Körper nicht bis zur Erschöpfung zu trainieren, denn er möchte Reacher für eine lange Zeit verkörpern (via Men’s Health). Ungefährlich ist das aber bei Weitem nicht.

Kleiner Fun-Fact am Rande: Alan Ritchson war sich vorab eigentlich fast sicher, dass er keine Chance auf die Rolle hat. Denn die Produktion wollte einen Jack Reacher wie er im Buche steht - also 1,93 bis 2 Meter groß. Alan Ritchson ist mit seinen 1,91 Metern somit mindestens zwei Zentimeter zu klein. Aber mal davon ab: Tom Cruise, der den Ex-Militärpolizist vor Ritchson in zwei Filmen verkörperte, kommt lediglich auf eine Körpergröße von 1,70.

Was steht in der Zukunft des Reacher-Universums noch an?

Neben einer kommenden vierten Staffel von Reacher baut Amazon das Franchise mit einem neuen Spin-Off weiter aus. Diese Neuerung könnte sich aber auf die Produktion der Originalserie auswirken.

Reachers beste Freundin Neagley (Maria Sten) bekommt ihre eigene Serie und ermittelt als Privatdetektiv in Chicago auf eigene Faust. Die Dreharbeiten sind seit Ende Februar 2025 in vollem Gange.

Ganz so cool wie in der Serie ist Alan Ritchson übrigens nicht immer. Beim Vorsprechen für Reacher ging dem Schauspieler ordentlich die Pumpe und das haben beim Screen-Test auch alle Beteiligten mitbekommen. Mehr dazu erfahrt ihr im verlinkten Artikel.

Falls ihr mehr über das Spin-Off wissen möchtet, werdet ihr ebenfalls oben in der Box fündig.