Reacher: Eine »geniale Idee« für einen Stunt kam Hauptdarsteller Alan Ritchson teuer zu stehen

Wie die Action-Stars Tom Cruise (Mission: Impossible), Sylvester Stallone (Rocky) oder Jackie Chan (Rush Hour) besteht Alan Ritchson darauf, seine Stunts selbst zu drehen.

Das kann aber auch ordentlich in die Hose gehen. Der Schauspieler spricht da wohl jetzt aus Erfahrung, denn die Dreharbeiten zu Staffel 3 von Reacher hatten es in sich.

Mit dem Kopf durch den Tisch

Achtung! Der folgende Abschnitt kann Spuren von Spoilern zum Finale der dritten Season von Reacher enthalten.

In der finalen 8. Episode der dritten Season von Reacher steigt er mit Paulie (Olivier Richters) endlich in den Ring. Und den verlässt nur einer lebend.

Reacher wird stranguliert, geschlagen, herumgeschleudert und beinahe ertränkt. Die Dreharbeiten zu dieser Kampfszene dauerten ganze drei Wochen.

In einem Interview mit Entertainment Weekly gibt Hauptdarsteller Alan Ritchson jetzt preis, dass ihn seine eigene Idee am Set damals in Lebensgefahr brachte.

Es geht nur darum, dass man zusieht, wie Reacher fünf Minuten lang in die Mangel genommen wird. Und ich dachte mir: »Das macht Spaß. Ich mag es, dass das im Moment die Vorstellung für alle ist.« Und ich hatte die glänzende Idee, einen Stunt zu drehen, weil ich dachte: »Ich will, dass die Zuschauer wissen, dass ich das für uns mache. Ich mache das für Reacher, und wir sitzen alle im selben Boot«, und so wollte ich, dass die Kamera hochfährt und die ganze Zeit auf meinem Gesicht bleibt, während ich durch einen Tisch auf den Boden der Scheune geschleudert werde.

Ritchson war von seiner Überlegung begeistert. Aber was hat die Produktion dazu gesagt?

Die Crew hat ihn gewarnt

Alle anderen waren von dieser Überlegung wenig begeistert und warnten den 42-Jährigen davor, »zu sehr verletzt zu werden oder gar sterben zu können.« Ritchson bestand jedoch darauf, drehte die Szene genau so und zahlte prompt den Preis dafür: er verliert die Besinnung.

Ich wurde abgeholt und wir haben ein paar Mal mit der Kamera gearbeitet, und dann hat er mich so hart durch den Tisch geschleudert, dass ich im siebten Kreis der Hölle gelandet bin [Ritchson lacht]. Als ich wieder zu mir kam, musste ich meinen Kindern sagen, dass es mir gut ging. Sie waren am Set, und ich wollte nicht, dass sie denken, dass ihr Vater gestorben ist und es ihm nicht gut gehen würde. Es waren die schlimmsten paar Minuten meines Lebens.

Puuh, das klingt echt heftig. Wie der Kampf zwischen Reacher und dem 2,13 Meter großen Paulie ausgeht, könnt ihr euch seit dem 27. März 2025 auf Prime Video anschauen. Dort findet ihr jetzt die gesamte dritte Season von Reacher.

Falls ihr noch überlegt, ob die neue Staffel etwas für euch ist: Wir durften sie vorab anschauen und haben euch ein kleines Fazit inklusive allgemeiner Infos zur Season zusammengestellt. Mehr dazu erfahrt ihr im oben verlinkten Artikel.

Die Zukunft der Serie sieht übrigens rosig aus, denn eine vierte Staffel ist bereits bestellt und ein Spin-Off für Reachers beste Freundin Neagley (Maria Sten) soll auch kommen.