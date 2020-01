Mit der CES 2020 in Las Vegas startet das neu angebrochene Jahr gleich mit der ersten großen Messe. Die Erwartungen an die Hardware-Hersteller sind dementsprechend groß, gerade auf AMD ruhen nach dem überaus erfolgreichen Jahr 2019 noch größere Hoffnungen. Doch was brachte die Keynote am späten Abend deutscher Zeit wirklich? Wir fassen zusammen:

Während AMDs Keynote zur CES 2019 noch ganz im Zeichen des Desktops stand, rückten die Kalifornier ein Jahr später nun klar Notebooks in den Vordergrund.

Ryzen 4000 APUs

Den Anfang machten dabei die bereits erwarteten Ryzen-4000-APUs, bei welchen es sich aber nur dem Namen nach um den Ryzen-3000-Nachfolger auf Basis der Zen-3-Architektur handelt. Technisch zählen die Notebook-Prozessoren noch zu Zen 2 und werden im 7-nm-Verfahren gefertigt.

Im Rahmen der Keynote wurden die zwei Topmodelle mit 8 Kernen und 16 Threads, der Ryzen 7 4800U und Ryzen 7 4800H von AMD-Chefin Dr. Lisa Su und ihren Kollegen eingeführt. Insgesamt gibt es sieben Ryzen-4000-Modelle für ultradünne und auf Gaming ausgelegte Laptops.

Kerne / Threads TDP (Watt) Basis-/Boosttakt Radeon GPU-Cores Cache (L2+L3) Ryzen 7 4800H 8C/16T 45W 2,9/4,2 GHz 7 12MB Ryzen 5 4600H 6C/12T 45W 3,0/4,0 GHz 6 11MB Ryzen 7 4800U 8C/16T 15W 1,8/4,2 GHz 8 12MB Ryzen 7 4700U 8C/8T 15W 2,0/4,1 GHz 7 12MB Ryzen 5 4600U 6C/12T 15W 2,1/4,0 GHz 6 11MB Ryzen 5 4500U 6C/6T 15W 2,3/4,0 GHz 6 11MB Ryzen 3 4300U 4C/4T 15W 2,7/3,7 GHz 5 6MB Athlon Gold 3150U 2C/4T 15W 2,4/3,3 GHz 3 5MB Athlon Silver 3050U 2C/2T 15W 2,3/3,2 GHr 2 5MB

Radeon RX 5600 (XT), RX 5600M und RX 5700M

Wurden auch neue Grafikkarten vorgestellt? Für den mobilen Markt hat AMD zwar bereits die Radeon RX 5500M als dedizierte GPU in petto, diese richtet sich allerdings eher an Einsteiger. Noch im ersten Halbjahr 2020 soll mit der Radeon RX 5600M und RX 5700M das Portfolio bis in die gehobene Mittelklasse ausgebaut werden.

Für den Desktop selbst hielt AMD indes die Radeon RX 5600 (XT) parat. Bereits im Vorfeld der CES 2020 gab es dazu etliche Leaks, die finalen Spezifikationen (siehe Tabelle unten) überraschen daher kaum. Ab dem 21. Januar ist die RX 5600 XT für eine UVP von 279 US-Dollar erhältlich.

Die neuen Grafikkarten im Überblick:

Compute Units / Stream-Prozessoren TFLOPS GDDR6 Speicher-Interface Game-/ Boost-Clock (MHz) RX 5600 XT 36/2.304 7,19 6GB 192-bit 1.375/1.560 RX 5600 32/2.048 6,39 6GB 192-bit 1.375/1.560 RX 5700M 36/2.304 7,93 8GB 256-bit 1.620/1.720 RX 5600M 36/2.304 5,83 6GB 192-bit 1.190/1.265

Ankündigungen zu den ebenfalls 2020 erwarteten Navi-21-Chips blieben auf der Keynote allerdings aus.

Threadripper 3990X

Und wie sieht es mit neuen Desktop-Prozessoren aus? Das Ryzen-3000-Lineup ist längst komplett und zu Zen 3 alias Ryzen 4000 wurde entgegen den Erwartungen Vieler nichts verlautbart. Dafür wurde jedoch das Threadripper 3000-Portfolio durch den TR 3990X mit 64 Kernen und 128 Threads vervollständigt.

Dabei taktet der 3990X mit 2,9 GHz in der Basis und mit bis zu 4,3 GHz in der Spitze. Die TDP gibt AMD mit 280 Watt an, insgesamt stehen dem Workstation-Flaggschiff 288 MB L2+L3-Cache und 88 PCIe 4.0 Lanes (72 davon verwendbar) zur Verfügung. Der TR 3990X kann ab dem 7. Februar für 3.990 US-Dollar erworben werden.

