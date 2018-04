AMD Radeon-Grafikkarten - Asus zeigt Arez-Marke, AMD-Kampagne gegen GPP

Wir haben schon mehrmals über das Geforce Partner Program (GPP) berichtet, das laut vielen Quellen den Grafikkartenherstellern, die Nvidia als Partner bezeichnet, viele Bedingungen aufzwingen soll, wollen sie nicht die umfangreiche Unterstützung von Nvidia verlieren.

Ein Beispiel für die inoffiziell bekannt gewordenen Bedingungen ist, dass die Hersteller ihre Gaming-Marken nur noch für Nvidia-Produkte verwenden dürfen. Hinweise darauf, dass das tatsächlich zutrifft, gibt es einige, etwa bei Gigabyte oder MSI.

Asus stellt Radeon-Marke Arez vor

Nun hat auch Asus seine aus Gerüchten schon bekannte Marke Arez vorgestellt, die nur für Radeon-Grafikkarten geschaffen wurde. Die eigene Marke Asus wird dabei nicht mehr erwähnt. Einen Grund dafür gibt Asus nicht an, aber das ist wohl inzwischen auch nicht mehr notwendig. AMD selbst hat nun eine Kampagne gestartet, die unter dem Motto »Freedom of Choice« läuft. Die Marke Arez sei nur der Start, viele weitere Partner würden bald neue Marken nur für Radeon vorstellen.

AMD verpflichtet sich laut eigener Aussage dazu, offene Innovation zu fördern, transparente Branchenstandards wie Freesync zu unterstützen und nicht etwa Gamer mit Steuern für proprietäre Hardware und einer eingeschränkten Monitorauswahl zu »bestrafen«. Man arbeite mit allen Partnern eng und auf gleicher Augenhöhe zusammen und baue auch Vega-Features in Spiele wie Far Cry 5 ein, ohne die Konkurrenz zu bestrafen.

Versteckter Hinweis auf das GPP im Video

Kyle Bennett von HardOCP, der als Erster auf das GPP von Nvidia aufmerksam gemacht hat, lobt Nvidia in einer Meldung sarkastisch dafür, dass sie eine einzigartige und von Herzen kommende Marketing-Kampagne für AMD und Radeon geschaffen haben. AMD erwähnt Nvidia und das GPP zwar nicht direkt, doch im Video zu Freedom of Choice ist kurz eine Laufschrift zu sehen: »Dell and HP ain't down with the GPP«. Eine Überschrift von PC Perspective zur Meldung, dass große PC-Hersteller wie Dell und HP nicht am GPP teilnehmen (wollen).