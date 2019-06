AMD hat auf der E3 2019 im Rahmen des Next-Horizon-Gaming-Events die zwei neuen Grafikkarten Radeon RX 5700 XT und Radeon RX 5700 vorgestellt.

Verkaufsstart für RX 5700 XT und RX 5700 ist der 7. Juli 2019 - die RX 5700 XT positioniert AMD gegen die Geforce RTX 2070 und die RX 5700 gegen die Geforce RTX 2060 - die Radeons sollen laut von AMD gezeigten Benchmarks jeweils etwas schneller, dazu aber auch etwas günstiger als die Geforce-Konkurrenten sein.

RDNA-Architektur

Beide neuen Grafikkarten basieren auf AMDs RDNA Architektur, werden in 7 Nanometer gefertigt und unterstützen das mit Ryzen 3000 und X570-Mainboards ebenfalls zum 7. Juli eingeführte PCIe 4.0, das die Bandbreite im Vergleich zu PCIe 3.0 verdoppelt.

Der Navi-10-Grafikchip auf der Radeon RX 5700 XT und RX 5700 misst durch die 7-Nanometer-Fertigung eine Fläche von 251 mm² und beherbergt 10,3 Milliarden Transistoren.

Erstmals setzt AMD wie Konkurrent Nvidia mit der RTX-2000-Serie auf schnelles GDDR6 mit effektiven Taktraten von 14 GHz. AMD bestückt beide Mittelklasse-Grafikkaten mit jeweils 8 GByte - das könnte zumindest der RX 5700 einen Vorteil gegenüber der RTX 2060 bieten, die mit 6 GByte GDDR6 auskommen muss.

Radeon Anti-Lag

AMDs Radeon Anti-Lag ist ein Software-Tool, das die Verzögerung zwischen Mausklick oder Tastendruck und der Umsetzung auf dem Bildschirm senken soll. Dabei ist allerdings nicht der allgemeine Input Lag von Eingabegeräten oder des Monitors gemeint.

Wie Anti-Lag funktioniert: Das Tool fokussiert sich auf die Datenverarbeitung von Prozessor, der die Eingaben registriert, und Grafikkarte, die einzelne Frames ausgibt. Anti-Lag soll dafür sorgen, dass der Prozessor mit seiner Arbeit keinen all zu großen Vorsprung vor der Grafikkarte bekommt.

So kann es die Arbeitsschritte des Prozessors besser an den aktuellen Workflow der Grafikkarte anpassen und zu Not den Prozessor mit der Verarbeitung etwas zurück halten. Das Ergebnis ist eine nahezu gleich getaktete Abarbeitung seitens CPU und GPU und das soll wiederum die Verzögerung senken.

Den größten Einfluss soll Anti Lag daher bei GPU limitierten Szenarios wie etwa in einem fordernden Spiel bringen. Aber auch wenn die Framerate nicht durch die Grafikkarte limitiert ist, soll das Tool auch bei konstant hohen fps-Raten einen kleinen Vorteil bieten.

Game Clock

Neben dem Basis- und maximalen Boost-Takt, ist der Spiele-Takt (Game Clock) bei beiden Radeon-Grafikkarten eine neu Angabe - er beziffert den (laut AMD) durchschnittlich in Spielen anliegenden Chiptakt an.

Laut AMD wird die Taktrate in den meisten Fällen zwischen dem Spiele- und dem maximalen Boost-Takt liegen - neu ist an der Game Clock also nicht, dabei handelt es sich nur um eine zusätzliche Herstellerangabe.

AMD Radeon RX 5700 XT

Die Radeon RX 5700 XT ist die bislang schnellste Grafikkarte der RX-5000-Serie, soll sich mit Nvidias RTX 2070 messen und diese in 1440p-Auflösung (2560x1440, WQHD) knapp schlagen.

Die Radeon RX 5700 XT wird am 7. Juli 2019 für 449 US-Dollar im Referenz-Design mit Radial-Lüfter erscheinen. Laut Gerüchten sollen Custom Designs erst einige Woche später erhältlich sein.

AMD Radeon RX 5700

Die Radeon RX 5700 (ohne XT-Zusatz) besitzt im Vergleich nur 36 statt 40 Compute Units und 2.304 statt 2.560 Shader. AMD stellt die RX 5700 gegen die Geforce RTX 2060 - laut AMD-Benchmarks soll die RX 5700 Nvidias RTX 2060 in 1440p-Auflösung um mehrere Prozent in die Schranken verweisen.

Auch die Radeon RX 5700 wird am 7. Juli 2019 erscheinen, AMD verlangt für die kleinere Radeon-Grafikkarte 379 US-Dollar.

Technische Details Radeon RX 5700 (XT)

Radeon RX 5700 XT Radeon RX 5700 Grafikchip Navi 10 Navi 10 Fertigungsverfahren 7 nm 7 nm Compute Units 40 36 Shader 2.560 2.304 TMUs 160 144 ROPs 64 64 Chiptakt 1.605 MHz Basis-Takt

1.755 MHz Spiel-Takt

1.905 MHz Boost-Takt 1.465 MHz Basis-Takt

1.625 MHz Spiel-Takt

1.725 MHz Boost-Takt Videospeicher 8 GByte GDDR6 8 GByte GDDR6 VRAM-Takt 14 GHz 14 GHz Speicherinterface 256 Bit 256 Bit Speicherbandbreite 448 GByte/s 448 GByte/s TDP (Board Power) 225 Watt 180 Watt Preis 449 US-Dollar 379 US-Dollar Veröffentlichung 7. Juli 2019 7. Juli 2019

RDNA-Neuerungen

Die neue RDNA-Architektur soll im Vergleich zur älteren GCN-Architektur an wichtigen Stellschrauben überarbeitet worden sein.

Dazu zählt ein neues Design der Compute Units, um die Effizienz zu erhöhen, neue Caches mit niedrigeren Latenzen, höheren Bandbreiten und niedrigerer Leistungsaufnahme sowie Verbesserungen bei der Grafik-Pipeline, um höhere Taktraten und eine höhere Performance zu erzielen.

Durch die Verbesserungen der Architektur und Fertigung soll die RX-5000-Serie eine 25 Prozent höhere Leistung pro Takt (Instructions per Cycle, IPC) und gleichzeitig eine um 50 Prozent bessere Energie-Effizienz als die auf der Vorgängerarchitektur GCN basierenden Vega-56/64-Grafikkarten bieten.

Raytracing wird AMD mit der ersten RDNA-Generation noch nicht hardwareseitig unterstützen. Für die noch nicht näher definierte Next-Gen-RDNA sollen Lichteffekte per Hardware beschleunigt werden. Später einmal sollen diese Berechnungen in die Cloud ausgelagert werden.

Bessere Bildqualität

Abseits von Neuerungen und Verbesserungen an der Hardware, hat sich auch bei AMDs zuständigem Adrenalin-Treiber und generell der Radeon-Software einiges getan.

Mit FidelityFX hat ein Open-Source-Tool vorgestellt, um die Bildqualität in Spielen unter anderem durch erhöhte Schärfe zu steigern. Entwickler müssen das Post-Process-Feature allerdings unterstützen, eines der ersten Spiele mit der Technik wird Borderlands 3 sein.

Ein weiteres Tool, um Texturen in Spielen zu schärfen, hört auf den Namen Radeon Image Sharpening, dass im Treiber aktiviert werden kann und laut AMD ebenfalls nicht die Performance senken soll.