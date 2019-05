AMDs Keynote zur Computex wurde heiß erwartet. Nun hat AMD drei Ryzen-3000-Modelle konkret vorgestellt: Ryzen 7 3700X, 3800X und 3900X wurden mit Preisen, Specs und Launch-Termin versehen - der 7. Juli 2019 steht laut AMD fest!

Gleich zu Beginn der Zen-2-Demonstration nannte AMD-CEO Lisa Su die Eckdaten, mit denen die dritte Ryzen-Generation sich von den Vorgängern abheben soll. Wie erwartet finden die Ryzen 3000 auf einem AM4-Sockel mit X570-Chipsatz Platz, sind abwärtskompatibel zu 400/300er-Mainboards und beherrschen PCI Express 4.0.

15 Prozent mehr Performance pro Takt

Laut AMD wurden auch die Größe des Cache und die Floating Point-Leistung (FLOPS) bei Ryzen 3000 gegenüber Ryzen 1000 und 2000 verdoppelt. Im Fokus steht aber die Steigerung der Performance pro Takt (Instructions per Cycle, IPC) um 15 Prozent gegenüber Ryzen 2000.

Bereits die Ryzen 5 3600 und 3600X sollen mit einem ordentlichen Leistungsplus bei gleichzeitig geringerem Energieverbrauch gegenüber ihren Vorfahren aufwarten. Die Spezifikationen sprechen für sich:

Modell Ryzen 5 3600 Ryzen 5 3600X Kerne/Threads 6/12 6/12 Takt 3,6/4,2 GHz 3,8/4,4 GHz TDP 65 Watt 95 Watt Cache (gesamt) 35 MByte 35 MByte PCIe-4.0-Lanes (CPU+PCH) 40 40 Ca. Preis 199 Euro 249 Euro

Der Ryzen 3700X soll mit 3,6/4,4 GHz, 36 MB Cache und einer TDP (Thermal Design Power = thermische Verlustleistung) von 65 Watt auf 15 Prozent mehr Single-Core-Performance und 18 Prozent mehr Mulit-Core-Performance als ein Ryzen 2700X kommen.

Modell Ryzen 7 3700X Ryzen 7 3800X Ryzen 9 3900X Kerne/Threads 8/16 8/16 12/24 Takt 3,6/4,4 GHz 3,9/4,5 GHz 3,8/4,6 GHz TDP 65 Watt 105 Watt 105 Watt Cache (gesamt) 36 MByte 36 MByte 70 MByte PCIe-4.0-Lanes (CPU+PCH) 40 40 40 Ca. Preis 329 Euro 399 Euro 499 Euro

Ryzen 7 3700X vs. Core i7 9700K

Im Single-Core-Benchmark des Cinebench R20 soll der 3700X ähnlich gute Ergebnisse wie der von AMD als äquivalent eingestufte Intel Core-i7-9700K erreichen. Im Multi-Core-Vergleich soll der Ryzen 3700X seinen Kontrahenten sogar um deutliche 28 Prozent übertreffen - und das zum Preis von 329 US-Dollar (vermutlich ca 330 Euro, Steuern eingerechnet) und einer 30 Watt geringeren TDP.

Ryzen 7 3800X vs. Core i9 9900K

Für 399 US-Dollar (ca. 399 Euro) soll der Ryzen 3800X ab 7. Juli in den Regalen stehen und mit 3,9/4,5 GHz, 105W TDP Intels Core-i9-9900K in Sachen Gaming mindestens ebenbürtig sein. Der höherer Takt und die höhere TDP (gegenüber dem 3700X) sollen das ermöglichen.

In einem Vergleichsvideo (PUBG) erreichen beide Prozessoren in etwa gleiche FPS (Frames per Second) - von AMD als Zeichen für das in der Praxis relevantere Grafikkartenlimit gedeutet.

Ryzen 3000 mit DDR4-3200 als Standard und DDR4-4400+ (OC)

Ryzen 9 3900X mit zwölf Kernen

Zuletzt stellte Dr. Lisa Su mit dem Ryzen 3900X noch das neue Flaggschiff von AMD vor.

Der 12-Kern-Prozessor (24 Threads) soll mit 70 MByte Cache, 3,8/4,6 GHz und 105W TDP den vergleichbaren Intel i9 9920X (12/24 Core, 165W TDP, ca. 1200 Euro) in allen Belangen (zum Teil deutlich) schlagen und dabei nur 499 US-Dollar (ca. 500 Euro) kosten - eine Blender-Demo konnte der Ryzen 3900X in 30 Sekunden berechnen, der i9-9920X benötigte dafür 38 Sekunden.

Wie sich die neuen Ryzen-Prozessoren in Spielen und Workloads schlagen, erfahren wir spätestens ab dem Launch am 7. Juli. Bis dahin findet auch noch die E3 (11. - 13. Juni) statt, die vielleicht einen noch etwas tieferen Einblick in die Performance der Ryzen 3000 gewährt - vor allem im Zusammenspiel mit den Radeon RX 5000.