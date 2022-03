AMDs Gaming-Cache-Monster gegen Core i9-12900K bald erhältlich?

Aus dem Hause @greymon55, einem Twitter-Nutzer, der sich durch meist zuverlässige Insider-Infos einen Namen gemacht hat, stammt jetzt der Hinweis, dass sich der Ryzen 7 5800X3D mit großen Schritten dem Marktstart nähert. Er werde bereits aus der Package-Fabrik ausgeliefert und wäre somit bereit für den Handel: Der 58X3D wurde ausgeliefert und wird voraussichtlich Ende dieses Monats auf den Markt kommen , schreibt Greymon55:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Fast 100 MB Cache gegen Intels Flaggschiff

Der Ryzen 7 5800X3D besitzt dreimal so viel L3-Cache wie der bisherige Ryzen 7 5800X. Zusätzlich zu den üblichen 32 MB L3-Cache wurden nämlich 64 MB auf dem Die gestapelt, was allgemein als 3D Stacking bezeichnet wird. Mit diesem für Desktop-Prozessoren enorm großen Zwischenspeicher von 96 MB soll vor allem die Leistung in Spielen deutlich gesteigert werden: Gegenüber einem Ryzen 9 5900X mit mehr Kernen und höherem Takt soll der Ryzen 7 5800X3D dank des 3D-Cache in von AMD ausgewählten Spielen im Durchschnitt 15 Prozent schneller sein.

Nur sehr knapp soll der Ryzen 7 5800X3D wiederum Intels Core i9 12900K in manchem Spiel schlagen und sich damit die Krone des world's fastest gaming processor zurückholen. Dass die Mehrleistung allein aus dem Cache-Upgrade gezogen wird, zeigt sich daran, dass die Taktraten des Achtkerners sogar unterhalb des Ryzen 5800X liegen. Die TDP-Angabe bleibt wiederum unverändert bei 105 Watt.

Kerne/Threads Takt Basis / Turbo L3-Cache TDP Preis (Release) Ryzen 9 5950X 16/32 3,4 / 4,9 GHz 64 MB 105 W 799 Euro Ryzen 9 5900X 12/24 3,7 / 4,8 GHz 64 MB 105 W 549 Euro Ryzen 7 5800X3D 8/16 3,4 / 4,5 GHz 96 MB 105 W ? Ryzen 7 5800X 8/16 3,8 / 4,7 GHz 32 MB 105 W 449 Euro Ryzen 5 5600X 6/12 3,7 / 4,6 GHz 32 MB 65 W 299 Euro Wie viel der Ryzen 7 5800X3D kosten wird, steht noch nicht fest.

Unklar ist noch, welchen Preis AMD für die Gaming-CPU verlangen wird. Der Ryzen 7 5800X kam für 449 Euro auf den Markt und kostet aktuell im Handel weniger als 350 Euro. Der Ryzen 9 5900X kostet 100 Euro mehr. Dass der Ryzen 7 5800X3D in der Mitte bei etwa 400 Euro landet, ist aber fraglich. Der zusätzliche Speicher ist nämlich teuer und AMD könnte, sofern die Leistung stimmt, auch beim Preis den Intel Core i9-12900K anvisieren, der momentan 580 Euro kostet.