AMDs beste Gaming-CPU bekommt Nachfolger und könnte in ein paar Monaten den Druck auf Intel mächtig erhöhen

AMD hat inzwischen erste Prozessoren aus dem Ryzen-7000-Lineup veröffentlicht, doch noch immer ist der Ryzen 7 5800X3D die CPU für Spieler. Mit seinem besonders großen L3-Cache platziert er sich in einigen Spielen sogar vor der neueren Konkurrenz aus dem eigenen Haus und muss sich nur dem Core i9-13900K geschlagen geben.

Schon seit längerem wissen wir von AMD selbst, dass auch für Ryzen 7000 Varianten mit dem größeren 3D V-Cache geplant sind. Nun will die US-Seite Wccftech erfahren haben, dass eben diese Ryzen 7000X3D-CPUs schon in ein paar Monaten angekündigt werden sollen.

Wie die Seite unter Berufung auf eine interne Roadmap von AMD berichtet, soll der Hersteller die Prozessoren auf der CES 2023 ankündigen. Die Tech-Messe findet vom 05. bis 08. Januar in Las Vegas statt.

Ryzen 7000X3D: Kein Einzelkämpfer mehr

In dem Artikel spricht Wccftech durchgängig von mehreren CPUs, die auf Zen-4-Basis und mit 3D V-Cache erscheinen sollen. Anders als noch bei Ryzen 5000 werden also aller Voraussicht nach mehr als nur ein Modell mit größerem Cache erscheinen.

Um welche Prozessoren es sich genau handelt, lässt sich weder den bekannten Informationen von AMD noch dem Artikel entnehmen. Ein Release eines Ryzen 7800X3D erscheint aber äußerst wahrscheinlich.

Einem Ryzen 9 mit 3D V-Cache hatte AMD bei der letzten Generation noch eine Absage erteilt. Besonders spannend ist daher, ob es in den kommenden Monaten einen Ryzen 9 7900X3D oder sogar einen Ryzen 9 7950X3D zu sehen geben wird.

Mit der Vorstellung auf der CES scheint AMD den Release der Gaming-Prozessoren ein gutes Stück nach vorne gezogen zu haben. Ursprünglich wollte man die CPUs eigentlich erst gegen Ende 2023 präsentieren. Ein Grund für den früheren Release könnte die Performance von Intels Core i9-13900K sein.

AMD will sich noch nicht geschlagen geben

In seinem Test war mein Kollege Nils doch recht verblüfft davon, wie viel stärker Intels CPU-Flaggschiff sich gegenüber den neuen AMD-Prozessoren präsentiert.

Gerade in niedrigen Auflösungen, wenn die CPUs nicht durch die Grafikkarte beschnitten werden, holt der Achtkerner von Intel doch einen gehörigen Vorsprung heraus. AMDs Ryzen 9 7950X muss sich klar geschlagen geben.

Mit den Ryzen 7000X3D-CPUs könnte AMD das Blatt in wenigen Monaten noch einmal wenden, was der Grund für den möglicherweise vorgezogenen Release sein könnte. Der größere L3-Cache in Kombination mit der neuen Zen-4-Basis könnte AMD erneut die Gaming-Krone bescheren.

Entschieden ist das Duell aber noch nicht, denn auch Intel hat mit dem Core i9-13900KS noch Nachschub in der Pipeline und wird sich AMD nicht kampflos geschlagen geben.

Glaubt ihr, dass AMD mit seinen neuen 3D V-Cache-CPUs Intel erneut schlagen kann? Und wird es eurer Meinung nach dieses Jahr auch einen Ryzen 9 mit dreidimensionalem Cache geben? Schreibt uns eure Einschätzung gerne in die Kommentare!