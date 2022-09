Intel stellt mit Raptor Lake neue Takt-Rekorde auf - und das noch vor Release der CPUs

In genau zwei Wochen steht die offizielle Enthüllung von Intels 13. Prozessor-Generation an. Am 27. September will der Hersteller Raptor Lake im Rahmen der Intel InnovatiON präsentieren. Um die Stimmung schon vorher anzuheizen, gibt Intel aber bereits ein paar Fakten zu den neuen CPUs bekannt.

Der neueste Infohappen dreht sich rund um die Taktrate der Core-13000-CPUs. im Rahmen einer Intel Tech Tour in Israel ließ man diesbezüglich verlauten, dass man nicht nur die Vorgängergeneration, sondern auch Konkurrent AMD schlagen könne.

Top-CPU von Intel erreicht erstmals 6 GHz

Mit Raptor Lake sollen erstmals Taktraten von bis zu 6 GHz möglich sein - und das Out-of-the-Box. Um welches Modell es sich dabei genau handelt, verrät Intel nicht. Aber voraussichtlich ist der Rekord entweder vom zum Start verfügbaren Core i9-13900K oder dem später höchstwahrscheinlich folgenden Core i9-13900KS aufgestellt worden.

Für den Core i9-13900KS sprechen bereits geleakte Benchmarks, laut denen der i9-13900K lediglich auf eine Taktrate von bis zu 5,7 GHz kommt.

Bisher war es noch keiner Desktop-CPU der beiden großen Hersteller Intel und AMD gelungen, die 6 GHz-Marke zu knacken. AMD hatte bei seiner Ryzen-7000-Präsentation bereits für Aufregung gesorgt, als man für den Ryzen 9 7950 bis zu 5,7 GHz ankündigte. Intel schlägt diese hohe Hausnummer nun aber nach eigenen Angaben noch einmal um ganze 300 MHz.

Intel Core i9-13000: Neuer Weltrekord beim Übertakten

Intel lässt es aber nicht bei dem einen Takt-Rekord bleiben. Gleichzeitig kündigte der Hersteller an, dass mit der Top-CPU auch ein neuer Übertaktungs-Weltrekord aufgestellt worden sei. Demnach seien mit Raptor Lake bereits bis zu 8 GHz Taktrate erreicht worden. Ob sich dieser Weltrekord auf alle CPUs oder nur auf Intels Desktop-CPUs bezieht, lässt der Hersteller offen.

Für Endverbraucher hat diese Information vor allem Novitätscharakter. Um derart hohe Taktzahlen zu erreichen, ist besonderes Extreme-Overclocking-Equipment in Form von Stickstoff-Kühlung notwendig. Trotzdem dürfte das ein Indiz dafür sein, dass sich bei Raptor Lake auch die Übertaktung im gemäßigteren Rahmen lohnen könnte.

Hat Intel damit den Kampf um die beste CPU bereits gewonnen? Die höhere Anzahl an Kernen und die schnellere Taktrate von Raptor Lake gegenüber Ryzen 7000 könnten das zwar auf den ersten Blick vermuten lassen, ganz so einfach ist es aber nicht. Für die Bewertung von Prozessoren sind noch viele weitere Faktoren wie Cache, IPC und Leistungsaufnahme relevant, und je nach Anwendungsfall kann das Ergebnis der CPUs auch stark voneinander abweichen.

Wer tatsächlich den diesjährigen Kampf um die beste CPU gewinnt, wird sich erst nach Release zeigen, wenn unabhängige Tests für die Prozessoren vorliegen.

Ihr wollt euch schon jetzt umfassend darüber informieren, mit welchen Specs Raptor Lake erscheinen dürfte? Dann schaut euch unseren Rundumschlag zu den neuen Intel-CPUs an.

Mehr Kerne, mehr Leistung, mehr Takt: Was die neuen Intel-CPUs können

Hättet ihr erwartet, dass Intel mit Raptor Lake die 6-GHz-Marke reißt? Und wie bewertet ihr die neuen Takt-Rekorde? Starkes Verkaufsargument für Intel oder überbewertetes Detail? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!