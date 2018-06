Vor einigen Tagen hatte Intel zur Feier von 40 Jahren x86-Prozessoren auch eine Verlosung gestartet, bei der das Unternehmen 8.086 Exemplare des Core 7 8086K als Preis in Aussicht stellte. Jetzt hat sich auch AMD mit einer Art Gewinnspiel zu Wort gemeldet und nutzt damit nicht nur die Popularität des Core i7 8086K, sondern auch Intels Gewinnspiel für eigene Werbezwecke.

AMD will »ab hier übernehmen«

"Unser Konkurrenz hat kürzlich ein Gewinnspiel gestartet, um die ersten 40 Jahre des x86-Prozessors mit einer Verlosung von 8.086 Limited-Edition-Prozessoren zu feiern. Wir schätzen die Fortschritte, die sie bei der x86-Architektur in den letzten vier Jahrzehnten vorangetrieben haben. Aber nun sind wir bereit, ab hier zu übernehmen. Darum geben wir 40 leistungshungrigen Enthusiasten in den Vereinigten Staaten die Möglichkeit, die nächsten 40 Jahre des Hochleistungs-Computing zu feiern, indem sie ihren Jubiläumspreis-Prozessor für unsere CPU eintauschen..."

AMD bietet den erwähnten 40 Intel-Gewinnern aus den USA im Tausch einen Ryzen Threadripper 1950X mit seinen 16 Kernen und 32 Threads an, der per Boost bis zu 4 GHz erreicht. Für Nutzer, die so viel Rechenleistung einsetzen können, ist ein Tausch gegen den Intel Core i7 8086K mit sechs Kernen, 12 Threads und 5 GHz Boost-Takt sicher mehr als nur eine Überlegung wert.

AMDs CPU ist fast doppelt so viel wert.

Auch im Handel kostet der AMD-Prozessor in den USA beinahe doppelt so viel wie die Intel-CPU. Daher wäre ein Tausch schon alleine aus finanziellen Überlegungen sinnvoll. Die Einschränkung auf US-Teilnehmer ist laut AMD aufgrund der Gesetze und Vorschriften notwendig.

Der Austausch der maximal 40 Prozessoren soll ab dem 25. Juni 2018 stattfinden. Ob das Angebot tatsächlich von 40 US-Gewinnern des Core i7 8086K angenommen wird, bleibt natürlich abzuwarten. Doch die Berichterstattung darüber dürfte vermutlich ohnehin das Ziel von AMD gewesen sein.