AMD trollt Intel - Werbeplakate am San José Airport

Schon vor einigen Wochen hatte AMD Intel überrascht, indem man den Gewinnern des Intel-Preisausschreibens zum 40-jährigen Jubiläum angeboten hatten, den gewonnenen Core i7 8086K gegen einen Ryzen Threadripper 1950X einzutauschen. Intel hatte darauf reagiert, indem man AMD per Twitter mitteilte, dass der Konkurrent einfach hätte fragen können, wenn man dort einen Core i7 8086K haben wolle.

Das neue Sticheln von AMD findet aber nicht online statt, sondern auf Werbeplakaten am Flughafen von San José im berühmten Silicon Valley der USA. Außerdem sind diesmal nicht Core- oder Ryzen-Prozessoren das Thema, sondern die teureren Server-Varianten Xeon von Intel und Epyc von AMD.

AMD setzt dabei auf witzige Vergleiche und Wortspiele, die beispielsweise bei Reddit entdeckt wurden. Dort gibt es auch ein Video, dass mehrere der AMD-Werbeplakate zeigt. Bei PC Gamer hat man die bisher gefundenen Plakate und deren Sprüche zusammengefasst.

"Xeon isn't Epyc.

Xeon was great. So was coal.

Nobody ever got fired for buying Xeon. Until now.

Xeon ruled. So did dinosaurs.

Don't trust a relic. Be Epyc."