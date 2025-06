Der Andor-Chef hat in seiner Star-Wars-Serie ein Easter Egg versteckt, nur um seinem Kind eine Freude zu bereiten

Ein Easter Egg zu diesem grinsenden Jedi findet ihr in der Serie Andor.

Für Chefautor Tom Bissell gibt es in Andor ein ganz besonderes Easter Egg. Der Serienschöpfer versteckte in einer Folge eine Referenz nur für sein Kind und dessen Lieblingscharakter aus dem Star-Wars-Universum.

Spoiler-Warnung: Der folgende Artikel enthält wichtige Spoiler für die 10. Folge von Andor: Staffel 2 auf Disney Plus.

1:22 Der finale Trailer zu Andor Staffel 2 bringt die Erinnerungen an den ersten Todesstern zurück

Autoplay

Eine ganz besondere Waffe

Im Interview mit Inverse verrät Bissell, dass zwei von ihm vorgeschlagene Easter Eggs es in die Serie geschafft haben. Das Größere der beiden hat er sich ausgedacht, um seinem Kind eine Freude zu machen.

In Folge 10 zeigt Rebellen-Mastermind Luthen Rael (Stellan Skarsgård) der imperialen Offizierin Dedra Meero (Denise Gough) einen Dolch. Als er auffliegt, versucht er sich das Leben zu nehmen, um der Gefangennahme zu entgehen, scheitert jedoch und wird ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Dolch handelt es sich um eine Waffe der Nautolaner. Zu dieser Spezies gehört auch der Jedi Meister Kit Fisto, der Lieblingscharakter von Bissells Nachwuchs. Im Interview erklärt der Autor:

Er [Luthen] nennt es einen nautolanischen Bluter. Das war ein kleines Geschenk für mein Kind, dessen Lieblings-Star-Wars-Figur Kit Fisto ist, der Nautolaner, der Fischtyp mit den langen Tentakeln.

Im folgenden X-Beitrag von Star Wars Holocron könnt ihr die Szene und den zur Waffe gehörigen Jedi sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Bissell erklärt weiter, dass er erst später erfuhr, dass sein Vorschlag in der Serie zu finden ist und er sich sehr gefreut hat. Der Dolch hat den stilisierten Kopf eines Nautolaners oben am Griff. X-Nutzer Cobalt zeigt die Klinge in einem besseren Bild:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Das zweite Easter Egg ist übrigens der Name des Krankenhauses, in das Luthen nach seiner Ergreifung gebracht wird. Lina Soh, so der Name der Einrichtung, war eine Kanzlerin zur Zeit der High-Republic-Ära. Sie lebte etwa 230 Jahre vor den Ereignissen in Andor.

Wer war noch einmal Kit Fisto?

Der Jedi Meister tritt in Episode 2 und 3 auf, ist ein General in den Klonkriegen und später auch ein Mitglied des Rates. In den Kinofilmen spielt er nur eine Nebenrolle, der Imperator Palpatine in Die Rache der Sith ein Ende setzt.

Kit Fisto ist einer der vier Jedi, die gemeinsam mit Mace Windu versuchen, den Sithlord auf Coruscant festzunehmen und dabei den Tod findet.

Weitaus mehr zu tun - und das noch immer im offiziellen Kanon - bekommt der Nautolaner in der Serie The Clone Wars. Er ist in dutzenden Folgen zu sehen und an vielen Schlachten der Klonkriege beteiligt.

Der Jedi-Meister zählt zu den besten Lichtschwertkämpfern seiner Zeit und ist durch die amphibische Natur seiner Spezies unter Wasser im Vorteil. Durch diesen Ursprung zählt zu seinen Techniken auch das Manipulieren von Wasser mithilfe der Macht.