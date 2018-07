Ein KI-Forscher namens Mike Cook arbeitet seit acht Jahren an Angelina, einer KI, die eigenständig Spiele entwickeln soll. Die ersten kreativen Ergüsse des Programms könnt ihr jetzt kostenlos via Itch.io spielen.

Angelina generiert dabei nicht nur die komplette Levelumgebung, sondern auch Gameplay und Beschreibungstext. So beschreibt die künstliche Intelligenz ihr Werk Wheel And Steal wie folgt:

Wir spüren beim Übersetzen dieser Zeilen schon ein bisschen Skynet-Vibes. Aber wenn Skynet statt Massenzerstörungsmaschinen Spiele entwickelt hätte, wäre vielleicht alles gar nicht so schlimm ausgegangen. Für Wheel And Steal hat Entwickler Michael Cook laut Beschreibungstext die Reizworte »Thief« und »Gangs« eingegossen - der Rest stammt von Angelina.

I've just uploaded a lot of old games made by @angelinasgames to @itchio, including some never-before-seen newsgames and 3D maze things! There's also some commentary/notes on a lot of them: https://t.co/OTBYUik8zJ pic.twitter.com/JL0rRrkUrv