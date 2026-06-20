In Angels Fall Frist kämpft ihr mit, aber auch an Bord von großen Raumschiffen.

Indie-Entwickler Strangely Interactive werkelt nun seit fast zwölf Jahren am ambitionierten Genre-Mix Angels Fall First herum. Seit 2015 ist das Spiel im Early Access auf Steam, doch in zwischen 2022 und 2024 herrschte Funkstille und das Spiel galt als aufgegeben. Doch im Juni 2024 meldeten sich die Entwickler sich mit einem Update zurück und stellten das baldige Ende der Testphase in Aussicht. Inzwischen gibt es weitere Neugikeiten.

Angels Fall First kündigt Ende des Early Access an

Vor dem neuen Lebenszeichen erschien das letzte Update für den Shooter im Juni 2022. Das Spiel galt auch unter treuen Fans als tot und hatte laut SteamDB selten mehr als zehn Spieler.

2024 veröffentlichten die Entwickler Update 29 und das Spiel bekam eine neue Map, Controller-Support, Steam-Errungenschaften und zahlreiche Anpassungen und Verbesserungen an Gameplay und Performance.

Darüber hinaus kündigte das Studio an, mit dem nächsten Update den Early Access zu verlassen. Zwei Jahre später warten Fans immer noch darauf: Im März 2025 erschien ein »Hot«fix, exakt ein Jahr später meldeten sich die Entwickler mit einem Blog-Beitrag zum Tutorial und weiteren Neuerungen zurück.

Warum die lange Pause? Strangely Interactive bleibt vage und erklärt lediglich, dass viele aus dem Team in »diesen turbulenten Zeiten« nicht genügend Zeit für das Projekt hatten. Sie bekräftigen aber, sie wollen das Spiel fertigstellen.

4:04 Angels Fall First: So funktioniert die Battlefront-Alternative

Autoplay

Was für ein Spiel ist Angels Fall First?

Angels Fall First ist sowas wie ein ambitioniertes Battlefront. Die Multiplayer-Schlachten sind für 64 Spieler ausgelegt, es kann aber auch mit Bots gespielt werden.

Die Kämpfe finden im Weltraum, aber auch auf der Oberfläche verschiedener Planeten statt. Im All treffen riesige, von Spielern kommandierte Trägerschiffe aufeinander, während sich andere mit Bombern und Jägern in die Dogfights werfen.

Größere Schiffe können jedoch auch geentert werden und so wechselt das ganze Spiel zwischen Shooter-Gefechten, mit der Waffe im Anschlag und den Kämpfen Schiff gegen Schiff.

Auf dem Boden wird jedoch auch gekämpft, sowohl als Infanterie als auch mit verschiedenen Fahrzeugen. Ein Commander leitet die Schlachten eher wie in einem Strategiespiel und erteilt den Squads Befehle.

Ihr seht, Angels Fall First vereint eine ganze Menge Features in sich und ist - wie wir 2015 schon in unserem oben verlinkten Fazit feststellen - sogar in der Lage etwas daraus zu machen. Das Spiel ist auf Steam zu 81 Prozent positiv bewertet, dennoch fehlt es nach der langen Pause an Spielern - 2024 waren es kurzzeitig bis zu 50 gleichzeitig. Außerdem haben wir euch oben eine Kolumne verlinkt, in der Redakteur Tillmann erzählt, warum für ihn Enshrouded den Ton angibt, wie Early Access in Zukunft aussehen sollte.