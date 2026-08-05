Star Wars: Ein offizielles Bild zu Yoda als Bösewicht ist pures Albtraum-Material

Fun Fact: In einem What-If-Szenario zur klassischen Trilogie hat Yoda den Todesstern auf Coruscant krachen lassen, um Palpatine zu bezwingen. Sehr heldenhaft und so. Bildquelle: Disney/Lucasfilm

Sith sind in der Regel ziemlich hässliche Bengel (außer natürlich Manny Jacintos Fremder aus The Acolyte). Denn die Dunkle Seite der Macht korrumpiert und das wird in so gut wie allen Fällen auch visuell dargestellt. Schaut euch nur mal Palpatine oder Darth Sion an.

Damit hat sich der ein oder andere von euch vielleicht schon mal die Frage gestellt, wie ein böser Yoda aussehen würde? Immerhin gilt der Großmeister des Jedi-Ordens trotz aller seiner Fehler und Unzulänglichkeiten als einer der größten Champions der Hellen Seite!

Und für die meisten Fans dürfte es kaum vorstellbar sein, dass Yoda mal von seinem Weg abkommen würde. Mit diesem Konzept spielt allerdings jetzt das Mobile-Spiel Galaxy of Heroes. Das rundenbasierte Rundenstrategiespiel wurde bereits 2015 veröffentlicht und dank Downloads jenseits der 50-Millionen-Marke seitdem konsequent mit Updates versorgt.

Aber um es hier schon mal vorwegzunehmen: Völlig uneingeschränkt lässt sich Galaxy of Heroes nicht empfehlen. So bemängeln Spieler die grind-lastigen Mechaniken und die auf einem recht aggressiven Gacha-Modell basierenden Mikrotransaktionen – so erging es auch Gloria noch vor circa drei Jahren, die ihre Erfahrungen in einem ausführlichen Bericht teilt.

0:30 Star Wars: Galaxy of Heroes ködert Spieler mit spektakulärem Trailer

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Wie Yoda als Bösewicht offiziell aussehen würde

Zurück zum Thema: Im Zuge des neuesten Updates Season of Myths and Legends haben es ein paar exotischere Charaktere und Varianten bekannter Figuren ins Spiel geschafft. So zum Beispiel der Ronin aus Visions, Weltraum-Hase Jaxxon, Darth Jar Jar und auch Mara Jade Skywalker.

Und natürlich nicht zu vergessen: Ein von der Dunklen Seite der Macht korrumpierter Yoda. Falls ihr euch also schon immer gefragt hat, wie das aussehen würde, bekommt ihr dank Galaxy of Heroes eine offizielle Antwort darauf.

Bei dem eigenen Marketing-Material hat sich EA damit etwas zurückgehalten. Ihr könnt diese böse Version von Yoda aber etwa auf einem Ingame-Ladebildschirm erspähen oder eben im Spiel selbst, wie der User Thew_Goes auf Reddit teilte.

Eine böse Version von Yoda ist sogar Kanon

Das Konzept des Dark Side Yoda wurde aber nicht extra für Galaxy of Heroes erfunden. Tatsächlich bezieht sich das Spiel auf die circa zwölf Jahre alte Folge Schicksal der sechsten Staffel von The Clone Wars. Dort landet Yoda unter der Führung des Macht-Geists von Qui-Gon Jinn auf einem mysteriösen Planeten und wird dort von allerlei Visionen heimgesucht.

Darunter: Eine düstere Version seiner selbst, die Yoda zuerst zu bekämpfen versucht – allerdings ohne Erfolg. Erst, als Yoda seine eigenen Schattenseiten zu akzeptieren beginnt, verliert diese Variante immer mehr an Stärke, weil der Jedi-Meister mit sich selbst ins Reine kommt.

Dabei handelt es sich übrigens nicht um die einzige böse Variante von Yoda, die im das Star-Wars-Universum haust. Schon der alte Legends-Kanon hat öfters mit dieser Idee gespielt. Etwa im Zuge des Romans Yoda: Dark Rendezvous oder der Jedi-Knights-Comics.

Mehr dazu, was aktuell sonst rund um den Krieg der Sterne passiert, könnt ihr unter den Links oben nachlesen.