Eines der beliebtesten Survivalspiele auf Steam spielt zwölf Jahre nach Release jetzt wieder ganz weit oben mit

Das neue Update für Project Zomboid ist für Fans ein guter Grund, sich erneut durch die Zombie-Apokalypse zu quälen.

Survivalspiele gibt es auf Steam zwar wie Sand am mehr, aber nur wenige Ausnahmetitel wie Palworld oder Terraria schaffen es, genug Spielerinnen und Spieler für die Steam-Charts anzulocken. Die Zombie-Survival-Sandbox Project Zomboid erzählt eine ganz andere Geschichte: Über die Jahre hinweg sammelte sie nämlich langsam immer mehr Fans und bricht jetzt mit beeindruckenden Zahlen den eigenen Spielerzahlenrekord.

Was ist da passiert?

Sollte euch Project Zomboid nichts sagen, hier die Zusammenfassung: In dem Survivalspiel erkundet ihr eine offene Spielwelt aus der Iso-Perspektive, sucht nach neuer Ausrüstung und versucht, nicht von den Zombiehorden gefressen zu werden. Es gibt keine Story-Kampagne oder ein festes Spielziel, doch wer stirbt, muss von vorne anfangen. Auf Steam überzeugt dieses Konzept ganze 94 Prozent der Spielerinnen und Spieler. Mehr über die Faszination dieser Postapokalypse hört ihr in unserem Talk mit Coldmirror:

58:03 Project Zomboid ist jetzt noch genialer (und schlimmer) | mit Coldmirror

Autoplay

Seit dem 29. Juli 2026 stiegen die Spielerzahlen des 12 Jahre alten Survivalspiels deutlich an: Waren davor durchschnittlich um die 30.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig auf Steam online, stellte Project Zomboid einen neuen Rekord auf: über 120.000 Überlebende kämpften sich gleichzeitig durch die zombieverseuchte Apokalypse. Damit schaffte es das Spiel unter die 20 meistgespielten Titel auf Steam.

Dahinter steckt der Release eines riesigen Updates für Project Zomboid. Die finale Version von Build 42.20.0 erweitert und verbessert das Early-Access-Spiel umfassend:

Ein großer Teil der Spielwelt wurde überarbeitet und die Mapgröße grob verdoppelt . Es gibt viel mehr einzigartige neue Orte, Gebäude und Keller zu entdecken. Sieben Städte wurden von Grund auf neu erbaut, mit ihrem eigenen Architekturstil.

. Es gibt viel mehr einzigartige neue Orte, Gebäude und Keller zu entdecken. Sieben Städte wurden von Grund auf neu erbaut, mit ihrem eigenen Architekturstil. Das Jagen und Fischen wurden überarbeitet, außerdem gibt es jetzt Tierhaltung in der Basis , sowie Kühe und Hühner als neue Tierarten.

, sowie Kühe und Hühner als neue Tierarten. Die Beleuchtung der Spielwelt wurde grundlegend verbessert.

Die Änderungen sind so umfangreich, dass Spielstände aus Build 41 nach dem Update nicht mehr kompatibel sind. Wer mit einer alten Figur weiterspielen will, kann aber auf Steam auch zum vorherigen Build zurückwechseln. Der Preis von Project Zomboid stieg außerdem von 20 auf 25 Euro.

Dass Project Zomboid auf einmal so einen riesigen Sprung bei den Spielerzahlen macht, hat wohl auch damit zu tun, dass die Fans lange gewartet haben. Das letzte große Update ist nämlich schon fünf Jahre her! Schon damit wurde der Survival-Hit für uns zum besten Zombiespiel überhaupt, mehr dazu lest ihr im Test oben im Kasten.

Und es sieht so aus, als wäre Project Zomboid weiter auf dem Erfolgskurs. Neben dem neuen Spielerrekord gibt es immerhin auch weiterhin fast nur positive Reviews auf Steam, das neue Update kommt bei Fans offenbar gut an.