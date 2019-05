Anno 1800 - So könnt ihr Einfluss gewinnen und investieren

Am 15. Mai erhielt Anno 1800 seinen zweiten Patch. Dieser nahm vor allem Änderungen am Einfluss-System vor und erhöhte die Menge, die ihr jeweils erhaltet. Spätestens mit den Stufen 4 und 5 ist Einfluss eine sehr wichtige Ressource. Doch wie bekommt man mehr Einfluss in Anno 1800? Wofür kann dieser ausgegeben werden?

Was ist Einfluss? In Anno 1800 ist Einfluss eine Ressource, die ihr über verschiedene Aktivitäten wie zum Beispiel dem Bevölkerungszuwachs gewinnen und in sechs Kategorien investieren könnt. Abhängig von eurem Spielstil erhaltet ihr somit in der einen Kategorie früher die Boni, als in den anderen. Euer Einfluss funktioniert damit auch als Begrenzung für diese Kategorien, denn ihr dürft beispielsweise nur so viele Kriegsschiffe bauen, wie euer Einfluss hergibt.

So könnt ihr Einfluss gewinnen

Einfluss steigern: Zu Beginn eines Spiels in Anno 1800 erhält jeder Spieler 100 Einfluss als Grundlage. Es gibt zwei Arten in Anno 1800, den Einfluss zu erhöhen. Durch den Bevölkerungszuwachs und durch Investoren. Patch 02 hat hierbei die Werte des Einflusszuwachses erhöht.

Einfluss über Bevölkerungszuwachs gewinnen: Wie erwähnt, startet ihr mit 100 Einfluss. Danach erhaltet ihr alle 400 Einwohner 15 Einflusspunkte. Dieser Einflussgewinn sinkt ab 16.000 Einwohner ab. Wer also mehr Einflusspunkte benötigt, kann dies über eine Erhöhung der Bevölkerung bewerkstelligen.

Einfluss über Investoren steigern: Die zweite Möglichkeit um Einfluss zu gewinnen, sind die Investoren. Diese stellen die fünfte und letzte Bevölkerungsstufe dar. Für mehr Einfluss müsst ihr somit eure Ingenieure zu Investoren machen. Pro Investor-Gebäude erhaltet ihr zwei Einflusspunkte.

Einfluss durch Zerstörung: Einfluss investiert ihr immer nur für das jeweilige Objekt. Reißt ihr zum Beispiel ein Gebäude ab, das Einfluss gekostet hat, erhaltet ihr dessen Einflusspunkte zurück. Verliert ihr Schiffe im Kampf, die euch Einfluss kosteten, bekommt ihr diese Punkte ebenfalls erstattet.

Dafür könnt ihr Einfluss investieren

Wofür kann Einfluss ausgegeben werden? Die Einflusspunkte könnt ihr für mehrere Handlungen im Spiel brauchen. Unter anderem auch zum Bau von Schiffen oder Gebäuden. Allerdings habt ihr immer ein freies Grundkontingent, bevor ihr Einfluss aufwenden müsst. Zum Beispiel kostet nicht gleich euer erstes Kriegsschiff Einfluss.

Wofür ihr die Währung investieren könnt und wie viel zunächst kostenfrei ist, zeigt euch unsere Tabelle.

Kategorie Unterkategorie Kosten Propaganda Propaganda-Artikel Mindestens 10 Einfluss pro Änderung im Zeitungsartikel für eine positivere Berichterstattung. Je effektiver diese Artikel sein sollen, desto mehr Einfluss kosten sie. Handel Handelsschiffe Die ersten 8 investierten Punkte durch Schiffe kosten keinen Einfluss. Danach müsst ihr 1 bis 6 Einfluss pro Schiff investieren. Charter-Routen Die ersten drei Charter-Routen sind kostenfrei. Jede weitere Charter-Route kostet 5 Einflusspunkte. Militär Kriegsschiffe Die Schiffe kosten zwischen 2 und 12 Einfluss. Bis zu einem Wert von 20 müsst ihr keinen Einfluss ausgeben. Befestigungen Die Befestigungen kosten zwischen 3 und 14 Einfluss. Die Freigrenze liegt hier bei 35 Punkten. Optimierung Handelskammern Das erste Gebäude ist kostenfrei. Jedes weitere kostet 20 Einfluss. Rathäuser Das erste Gebäude ist kostenfrei. Jedes weitere kostet 20 Einfluss. Hafenmeistereien Das erste Gebäude ist kostenfrei. Jedes weitere kostet 20 Einfluss. Kultur Zoo-Module Die ersten zehn Module sind kostenfrei. Jedes weitere kostet 10 Einfluss. Museums-Module Die ersten zehn Module sind kostenfrei. Jedes weitere kostet 10 Einfluss. Expansion Inseln Die ersten 100.000 Inselfelder sind kostenfrei. Danach kosten jede weitere 1.000 Inselfelder jeweils einen Einflusspunkt. Pendler-Anlegestellen Die ersten beiden Pendler-Anlegestellen kosten keinen Einfluss. Jede weitere kostet 15 Einflusspunkte. Inselanteile Jeder Inselanteil kostet 10 Einfluss.

Diese Boni könnt ihr mit Einfluss freischalten

Für jede der sechs Kategorien könnt ihr Boni freispielen, indem ihr Einfluss für eure Spielweise ausgebt. Wer zum Beispiel viel Einfluss in seinen Zoo investiert, wird diese Boni zügig freischalten. Ihr bekommt jeweils nach 50, 100 und 300 investiertem Einfluss in den Kategorien entsprechende Boni.

Kategorie Bonus 50 Einfluss 100 Einfluss 300 Einfluss Propaganda Effektivität der Zeitung +7% +15% +25% Handel Bewegungsgeschwindigkeit +7% +15% +25% Militär Angriffsgeschwindigkeit +7% +15% +25% Optimierung Unterhaltskosten -3% -6% -10% Kultur Attraktivität +10% +20% +35% Expansion Arbeitskräfte der Insel +50 +100 +200

