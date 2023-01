Wusstet ihr, dass sich in Anno 1800 ein dreiköpfiger Gorilla versteckt?

Stellt euch mal vor, es ist 3 Uhr in der Nacht. Ihr spielt gerade Anno 1800 und knabbert dabei eine Tüte Chips weg, wie man das halt so macht - und plötzlich stolpert ihr über einen Berg Leichen. Ich jedenfalls hätte unter diesen Umständen zum ersten Mal die Warnung »Sie sollten eine Pause machen, Sie spielen schon seit 6 Stunden« angenommen und Anno 1800 erst bei Tageslicht wieder angeschaltet.

Deswegen lasst es euch eine Warnung sein, damit es euch nicht unvorbereitet trifft und ihr vor Schreck eure Chips fallen lasst: Seit dem neuesten Update findet ihr in Anno 1800 zwei ziemlich gruselige Easter Eggs - zumindest, wenn ihr bereit seid, 20 Minuten durch die Pampa zu latschen.

So findet ihr den geheimen Wasserfall-Tempel

Beide Geheimnisse findet ihr auf Manola, der neuen Hauptinsel der Neuen Welt, die mit Aufstieg der Neuen Welt aus dem Nebel gespawnt ist. Wir hätten ahnen müssen, dass da etwas faul ist! Achtung, um die Geheimnisse zu finden, müsst ihr eine ganze Weile laufen, also packt eure guten Wanderschuhe ein.

Ihr startet auf Manola ein Stückchen östlich vom Staudamm, wo sich einige Minen befinden. Irgendwo im Gestrüpp folgt ein Pfad nach oben. An dieser Stelle lasst ihr euch mit Str + Shift + R in die Egoperspektive fallen und besteigt den Pfad in eigentlich unbetretbares Gebiet. Dieser Wanderweg ist als »Monkey Trail« ausgeschildert - ein kleiner Hinweis auf später.

Folgt den Wegmarkern bis ihr zu einem kleinen See kommt - an dem Süßwasserkrokodile auf euch warten. Biegt noch vor dem See scharf links ab und folgt dem Pfad den Berg hinauf. Oben habt ihr eine fantastische Aussicht auf eure Stadt. Wieder den Berg hinunter Richtung Wasserfälle - und bis zu einer Hängebrücke. Direkt bei der Hängebrücke lauft ihr unter einem Wasserfall hindurch. Dort, wo eigentlich eine Felswand sein sollte, könnt ihr aber eine Höhle betreten. In dieser befindet sich ein Tempel mit einem Altar voller Kelche - und zwei Leichen, die davor ihre letzte Ruhestädte gefunden haben. Eine Stimme haucht leise »Indianer Jones...« (Okay, der letzte Teil ist gelogen, es könnte aber genauso gut sein!)

Wir haben euch unsere Reise durch den Monkey Trail hier aufgezeichnet:

5:54 Anno 1800: Begebt euch mit uns auf den geheimnisvollen Pfad des Affen

So findet ihr den dreiköpfigen Gorilla

Hinter euch, ein dreiköpfiger Affe! Ah nein, wohl doch eher vor euch. Um das zweite Geheimnis auf Manola zu finden, müsst ihr dem Pfad nach der Hängebrücke nämlich noch ein Stückchen weiter folgen. Dann stoßt ihr auf ein Areal mit hohem Gras, in dem sich nicht etwa ein Evoli versteckt, sondern ein dreiköpfiger Gorilla - der so schnell wieder davonrennt, wie er aufgetaucht ist:

3:40 Anno 1800: Hinter euch! Ein dreiköpfiger Affe!

Dass die Egoperspektive einen ganz neuen Blick auf Anno 1800 erlaubt und sogar dafür gesorgt hat, dass ich mich ganz neu in das Spiel verlieben konnte, habe ich bereits in diesem Liebesbrief niedergeschrieben:

Ein riesiges Dankeschön geht an unseren Leser Stephan Werner, der dieses Geheimnis für uns aufgedeckt hat - damit wir es nicht durch Zufall um 3 Uhr in der Nacht tun mussten und ewige Alpträume davongetragen hätten.

Was sind eure liebsten Anno-Geheimnisse? Seid ihr schon in der Egoperspektive spazieren gegangen? Erzählt es uns in den Kommentaren!