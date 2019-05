Das dritte Update von Anno 1800 erscheint am 5. Juni 2019. Dies hat Blue Byte nun in einem neuen Blog-Beitrag angekündigt. Am gleichen Tag erscheint auch der neue Nichtspielercharakter »Der Anarchist« auch bekannt als Dr. Hugo Mercier.

Der Anarchist selbst wird nur für Käufer der Digital Deluxe Edition und der Pionier Edition verfügbar sein. Wer die Standard Edition besitzt, muss diese aufwerten, um auf ihn Zugriff zu erhalten. Patch 3 ist für alle kostenlos verfügbar.

So verhält sich der Anarchist in Anno 1800

Investoren haben bei ihm keine Chance: Dr. Hugo Mercier beugt sich nicht den Regeln des Kapitalismus. Er sieht sich als Mann des Volkes und verfolgt das Ziel die Menschheit von der kapitalistischen Unterdrückung zu befreien.

Diese Einstellung wirkt sich auf sein Gameplay aus. Er folgt zwar den grundlegenden Spielregeln wie der Abhängigkeit der Warenproduktion, aber untersagt es zum Beispiel, dass sich Investoren auf seinen Inseln niederlassen. Damit kommt er also nicht über die Stufe der Ingenieure hinaus.

Weitere Verhaltensweisen des Anarchisten:

Er baut keine Kirchen und Banken

Er will keine Touristen

Er setzt viel auf Propaganda, was sich in den Bannern und den Plakaten in den Siedlungen widerspiegelt

Türme mit Megaphonen geben seinem Volk ständig seine Lehren zum Besten

Neues Feature: Abtrünnige

Nehmt ihr die Abtrünnigen auf? Der Anarchist bietet mit den Abtrünnigen ein neues Feature. Je mehr Dr. Mercier seinen eisernen Griff um sein Reich festzieht, desto größer wird der Teil seiner Anhänger, die ihm nicht mehr folgen wollen.

Diese Abtrünnigen kommen dann in eurem Hafen an und ihr erhaltet folglich eine Quest, mit der ihr sie bei euch Willkommen heißen könnt. Wenn ihr diese Flüchtlinge aufnehmt, werden sie sich durch Geschenke wie Items oder Geld erkenntlich zeigen.

Dr. Merciers Zorn folgt auf dem Fuße: Nach einer gewissen Zeit nimmt es Dr. Mercier nicht mehr hin, dass ihr seine Abtrünnigen aufnehmt. Deshalb entsendet er treue Agenten, die seine Philosophie unter eurer Bevölkerung verbreiten und so für Unruhe sorgen.

Die Forderungen der aufgebrachten Bürger werden durch einen neuen Questtyp dargestellt. Ihr habt die Wahl den Forderungen nachzugeben oder euch den Konsequenzen zu stellen, die entstehen können. So kann in Folge dessen Feuer ausbrechen oder ihr müsst mit einem wütenden Mob rechnen. Blue Byte vergleicht den Balance-Akt, den die Abtrünnigen darstellen, mit den Bettlern aus Anno 1404.

Quests und Items des Anarchisten

Dr. Hugo Mercier ist ein mittelschwerer Kontrahent mit zwei Sternen. Neben den Abtrünnigen könnt ihr auch über Quests mit ihm interagieren. Er bietet davon eine ganze Reihe an, die seine Hintergrundgeschichte und seine Überzeugung näher beleuchten.

Propaganda in eurer Zeitung: Ein Teil der Quests von Dr. Mercier verlangt von euch, dass ihr seine Propaganda-Artikel in eurer Zeitung abdruckt. Diese kosten keinerlei Einfluss und bringen sehr starke Buffs mit sich. Allerdings werden sie auch einen nicht zu unterschätzenden Nachteil mitbringen.

Einfacher Handel mit dem Anarchisten: Im Gegensatz zu den anderen Charakteren könnt ihr mit dem Anarchisten sehr einfach ein Handelsabkommen abschließen. Außerdem bietet er spezielle Items an, die normalerweise für Charaktere wie Madame Kahina reserviert sind. Er bringt auch ganz neue Items wie zum Beispiel Seeminen ins Spiel.

Die Inhalte von Der Anarchist

Ein neuer mittelschwerer Nichtspielercharakter: Dr. Hugo Mercier, der Anarchist

Neues Abtrünnigen System um Spieler auf Trab zu halten

Über 50 neue Quests

Über 50 neue Items

Das Portrait und Logo des Anarchisten für Euer Spielprofil

5 neue herausfordernde Erfolge

2 neue Ornamente für Eure Stadt, welche ihr über den Ubisoft Club freischalten könnt

Die ausführlichen Patch Notes für Game Update 3 inklusive Bugfixes und weiterer Verbesserungen werden in der nächsten Woche bekannt gegeben.