Anno 1800: Das neue Update soll Probleme des DLCs fixen, aber nicht alle sind zufrieden

Heizt eure Luftschiffe an und putzt eure Monokel, Anno 1800 bekommt ein neues Update! Wie nach einem großen DLC üblich handelt es sich dabei um den ersten Patch, der die Probleme von Reich der Lüfte und dem Game Update 15 fixen soll.

Deshalb beinhaltet das Update 15.1 zahlreiche Balancing-Anpassungen und es gibt sogar ein Ornament für Schönbau-Fans geschenkt. Aber trotzdem zeigen sich nicht alle Fans zufrieden mit dem Update.

25 15 Anno 1800 Der Test von Reich der Lüfte war fast ein Erholungsurlaub

Wann erscheint das Game Update 15.1? Der Patch wird am 19. Oktober 2022 um 15 Uhr zum Download via Ubisoft-Launcher bereitstehen.

Gratis-Ornament: Schönbauer bekommen ein kosmetisches Ornament in Form einer Plakatwand geschenkt, als Belohnung für die letzte Community Challenge.

Schönbauer bekommen ein kosmetisches Ornament in Form einer Plakatwand geschenkt, als Belohnung für die letzte Community Challenge. Schnellere Post: Die Ladegeschwindigkeit für Luftpost wurde im Vergleich zu normalen Waren stark erhöht, um lange Luftschiff-Staus zu vermeiden.

Die Ladegeschwindigkeit für Luftpost wurde im Vergleich zu normalen Waren stark erhöht, um lange Luftschiff-Staus zu vermeiden. Neue Geschütztürme schwächer: Die in Update 15 hinzugefügten Flammenwerfer-Türme und Panzerbrechende Türme wurden generft. Die Trefferpunkte des Flammenwerfers wurden von 2070 auf 1701 gesenkt (na, habt ihr es bemerkt?). Die Trefferpunkte des Panzerbrechenden Geschützes wurden von 3900 auf 3750 gesenkt (leider ohne cleveren Gag).

Hinzu kommen diverse Bugfixes und Anpassungen für neue Features aus Game Update 15 und dem DLC Reich der Lüfte. Die vollständigen Patch Notes findet ihr auf Seite 2. Aber in den Kommentaren des Blogposts sind nicht alle Fans glücklich mit dem Inhalt des Updates.

Link zum Podcast-Inhalt

Einige Spieler beschweren sich etwa über einen neuen Bug in der Quest des Eisernen Turms, Fehler in der Hauptquest des DLCs Reisezeit und im Konkreten auch über die Anpassung der Ladegeschwindigkeit für Post.

Diese soll eigentlich lange Staus an Luftschiff-Anlegestellen vermeiden, allerdings legen Luftschiffe favorisiert am Luftschiffhangar an und es gibt noch keine Möglichkeit, Luftschiffe mit normaler Ware favorisiert am Kontor anlegen zu lassen. Da Luftschiffe mit Post an Bord lediglich am Lufthafen anlegen können, kommt es auch nach dem Update noch zu unnötig langen Staus.

Hier sollte langfristig also noch einmal mit einem Update nachgelegt werden. Und der Erfahrung nach können wir auch in den nächsten Wochen noch mit einer Version 15.2 und vielleicht sogar 15.3 rechnen.