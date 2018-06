Im Juli kommt mit Ant-Man and The Wasp der nächste Marvel-Film in die Kinos. Die ersten ausführlichen US-Kritiken zur Comic-Verfilmung mit Paul Rudd und Evangeline Lilly als neues Superhelden-Team sind da und zeigen ein überwiegend positives Bild von den winzigen Helden, die ganz groß rauskommen.

Einige sprechen von einem spaßigen und temporeichen Blockbuster mit einer frischen neuen Superheldin, die dem Titelhelden so manches Mal die Show stiehlt. Es gibt aber auch einige, wenn auch wenige kritische Meinungen zum neuen Marvel-Streifen, denen es wohl zu lustig ist.

Marvels Ant-Man and The Wasp - Bilder zum Kinofilm ansehen

Die ersten Kritiken zu Ant-Man 2

So wertet Metacritic den Film mit 70 Prozent positiver Kritiken, ohne eine einzige negative Kritik in der Liste der bisher 30 eingereichten Reviews. Bei Rotten Tomatoes wird der Marvel-Spaß sogar mit satten 90 Prozent positiver Wertungen angegeben. Der durchschnittliche Wert liegt bei 7 von 10. Im Vergleich dazu kommt der erste Ant-Man Film mit 82 Prozent auf einem ähnlichen hohen Niveau.

Da Ant-Man and The Wasp wegen der Fußball-WM erst am 26. Juli in die deutschen Kinos kommt, und daher der hiesigen Presse noch nicht vorgestellt wurde, gibt es bisher auch noch keine entsprechenden Kritiken. Das dürfte sich aber Anfang Juli ändern.