Ant-Man and the Wasp - Erstes Bild von Michelle Pfeiffer als Janet Van Dyne

Die Marvel Comic-Verfilmung Ant-Man and the Wasp mit Paul Rudd als winziger Superheld und Evangeline Lilly als seine neue Partnerin kommt in wenigen Wochen in die Kinos. Passend dazu sind neue Poster eingetroffen. Besonders interessant ist das Charakter-Poster von Michelle Pfeiffer als Janet Van Dyne, denn bisher gibt es noch kein einziges Bild von der neuen Superhelden-Darstellerin.

So geht es in Ant-Man 2 weiter

Der Superheld Ant-Man wurde bereits in Avengers: Infinity War schmerzlich vermisst, nun kehrt er mit seinem zweiten Solo-Abenteuer zurück. Mit Hilfe seines Spezial-Anzugs von Dr. Hank Pym (Michael Douglas) kann er nicht nur in Sekunden auf die Größe einer Ameise schrumpfen, sondern auch blitzschnell eine gigantische Größe annehmen. Damit besitzt er völlig neue Möglichkeiten im Kampf gegen das Böse.

Als neue Partnerin wird ihm Dr. Pyms Tochter Hope (Evangeline Lilly) zugeteilt, die über ähnliche Superhelden-Fähigkeiten verfügt und den Namen The Wasp trägt, nach ihrer vermissten Mutter Janet van Dyne (Michelle Pfeiffer). Mit Hilfe der neuen Technik versuchen Ant-Man und The Wasp die ehemalige Superheldin zu retten, und treffen dabei auf einen neuen Gegenspieler: The Ghost.

Marvels Ant-Man and The Wasp - Bilder zum Kinofilm ansehen

Besetzung mit Michael Douglas und Michelle Pfeiffer

Zur Besetzung gehören neben Paul Rudd als Ant-Man, Evangeline Lilly als The Wasp, Michael Douglas als Dr. Hank Pym und Michelle Pfeiffer als Janet van Dyne, außerdem noch Michael Peña (Der Marsianer) als Luis, Laurence Fishburne (Matrix) als Dr. Pyms Assistent Dr. Bill Foster, Judy Greer (Planet der Affen) als Maggie Lang, David Dastmalchian als Kurt, T.I. (Ant-Man) als Dave, Randall Park (Mädelstrip) als SHIELD-Agent Jimmy Woo, Walton Goggins (The Hateful 8) als Sonny Burch und Hannah John-Kamen als Ghost. Regie führt erneut Peyton Reed, der schon den ersten Film erfolgreich in Szene setzte.

Kinostart im Juli

Marvels Comic-Verfilmung Ant-Man and the Wasp trifft am 26. Juli in den deutschen Kinos ein. Der US-Release ist bereits am 6. Juli.