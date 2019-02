Gemeinsam mit Freunden und anderen Spielern bewältigt ihr Aufgaben, verbessert eure Kampfanzüge und bezwingt Horden von mordlustigen Gegnern. So sichert ihr den Fortbestand eurer Mitmenschen.

Bei den ganzen Effekten, die eure Fähigkeiten mit sich bringen, kann die alte Mühle gerne mal in die Knie gehen. Jeder Anthem-Spieler, der das Spiel in vollen Zügen genießen möchte, sollte also über einen neuen Gaming-PC nachdenken. Wir zeigen euch die Gaming-PCs aus der GameStar-PC-Familie, die sich ideal dafür eignen.

Die GameStar-Systeme im Überblick auf ONE.de

Bei den Gaming-PCs der Ultra- und Titan-Reihe wie auch bei der Championship Edition erhaltet ihr Anthem sogar kostenlos dazu.

Anthem auf Full-HD mit kurzen Ladezeiten - das braucht ihr

Um Anthem auf Full-HD-Auflösung mit maximalen Details spielen zu können, empfehlen wir diese Gaming-PCs:

Lange Ladezeiten sind die große Misere in Anthem. Doch jeder ONE GameStar-PC ist mit schnellen SSDs ausgerüstet, die die Ladezeiten auf ein Minimum reduzieren. Unser Preis-Leistungs-Schlager, der ONE GameStar-PC XL, gibt Anthem spielend leicht mit über 60 FPS auf euren Full-HD-Monitor wieder. Nicht zuletzt liegt das an den 8 GB Videoram der Radeon RX580.

Auf die 250 GB SSD passen neben Anthem und dem vorinstalliertem Windows 10 auch bequem weitere Spiele. Der Ryzen 5 2600X kann auch parallel zu Anthem dank der 6 Kerne und 12 Threads noch weitere Aufgaben erledigen ohne dabei Performance beim Spielen einzubüßen.

Kleiner Preis, riesen Unterschied - ONE GameStar PC XL

Mehr Auflösung mehr Spielspaß - Anthem in WQHD

Full-HD ist ganz klar Gaming-Standard und betrifft die Mehrheit aller Spieler. Der gute Kompromiss zwischen hoher Auflösung und Gaming-Performance nennt sich WQHD. Diese ONE GameStar-Gaming-PCs liefern euch Anthem in 2K-Auflösung:

Der ONE GameStar-PC Ultra besticht mit High-End-Gaming-Komponenten: GeForce RTX 2060 Rog Strix OC, Intel Core i5 9600K mit 4,6 GHz Boosttakt, 16 GB Arbeitsspeicher und 500 GB SSD.

Der ONE GameStar-PC Ultra kommt mit 3 Jahren Garantie im Gepäck zu euch. Von den geschulten Monteuren von ONE wird der Ultra, wie auch jeder andere GameStar-PC, über Stunden getestet. Sollten doch Fragen und Probleme bestehen könnt ihr jederzeit kostenlos den Support von ONE in Anspruch nehmen. Die GameStar-PCs sind nicht nur Hardware, sondern auch Sorglosigkeit für euren Gaming-Alltag.

Ultra schnelles Gaming mit dem Ultra Plus

So sieht's am schönsten aus - Anthem in 4K bewundern

Die Zukunft des Gamings liegt in der Ultra-HD-Auflösung. Die absolute Spitze im Gaming markieren diese ONE GameStar-PCs:

Wer Anthem immer und überall bewundern will, ist mit dem ONE GameStar-Notebook 17 Xtreme bestens beraten. Das Flaggschiff der GameStar-Notebooks hat neben der Desktop-CPU Nvidias stärkste mobile Grafikkarte verbaut. Die GeForce RTX 2080 stellt nicht nur Anthem mit höchsten Details da, sie bietet auch Raytracing und DLSS.

Mobiles 4K-Gaming - ONE GameStar-Notebook 17 Xtreme

Darum GameStar-PCs - Seit 13 Jahren konfigurieren wir, die GameStar-Hardware-Experten, unsere hauseigenen PCs und Notebooks. Qualität, Langlebigkeit und beste Leistung zu einem fairen Preis stehen dabei im Vordergrund. So werden nur Mainboards und Grafikkarten von ASUS verbaut. Kühlung und Stromversorgung liegt in den Händen der deutschen Marke BeQuiet. Zusammengebaut von unserem langjährigen Partner ONE hat jeder GameStar-PC drei Jahre Garantie im Gepäck (bei Notebooks zwei Jahre). ONE testet vor der kostenfreien Lieferung jeden PC im Betrieb auf Fehler über Stunden und sichert so die Qualität auf allen Ebenen. Ist der PC angekommen heißt es: Plug and play!