AirPods mit Display? Apple enthüllt überraschenden Plan für die Kopfhörer

Apple ist immer auf der Suche nach Innovationen. Manchmal entstehen daraus Rohrkrepierer, ein andermal erfindet der Hersteller das iPhone. Wohin die Reise im Falle der jüngsten AirPod-Gerüchte geht, wird man wohl noch sehen müssen, sofern sie sich denn bewahrheiten.

Nach einem kürzlich aufgetauchten Patent, das Apple laut MacRumors im September 2021 eingereicht hat, sollen die AirPods ein besonderes Upgrade bekommen, oder genauer gesagt: das Ladecase der AirPods.

Was genau soll Apple planen?

Apple möchte dem Ladecase zusätzliche Funktionen schenken, da Audio-Output-Geräte in der Regel passiv sind. Das heißt: Sie bieten keine Funktionen, mit denen man sie aktiv nutzen kann. Im Patent selbst beschrieb der Hersteller es wie folgt etwas sperrig (und auf Deutsch übersetzt):

Gehäuse für Audio-Ausgabegeräte sind in der Regel passive Geräte, die zum Laden von Audio-Ausgabegeräten verwendet werden. Der Nutzen einer Kopfhörerschale kann erhöht und die Kontrolle des Benutzers über seine drahtlosen Kopfhörer verbessert werden, indem eine Kopfhörerschale mit einer interaktiven Benutzeroberfläche konfiguriert wird, um dem Benutzer die Kontrolle über die mit den drahtlosen Kopfhörern verbundenen Vorgänge zu ermöglichen.

Kurz und gut: Apple verpasst dem Ladecase ein Display.

MacRumors hat bereit ein Mockup gebastelt.

Was bringt ein Bildschirm am Ladecase?

In einem Absatz beschreibt Apple die Steuerung von Apple Music durch das Case. Via einer grafischen Benutzeroberfläche soll der User die Audiowiedergabe stoppen und starten, Lautstärke regeln und Lieder überspringen können.

Das Ladecase soll taktiles Feedback geben. So garantiert der Hersteller, dass man nicht auf das Display schauen muss und es Beispielsweise in der Jackentasche verwenden kann.

Ein weiterer Absatz sinniert über Gesten wie Tippen oder Streichen, um über den Bildschirm zu navigieren oder Siri zu aktivieren. Besonders interessant: Durch sanftes Drücken soll man den Hörmodus, also Noise Cancelling oder Transparenzmodus, wechseln können.

Apple denkt noch weiter: Zusätzliche Prozessoren im Ladecase könnten dem Gehäuse smarte Funktionen verschaffen und iPhone-Apps wie Kalender, Wetter, Karten und mehr integrieren. Es könnte in Zukunft also deutlich aufgewertet werden.

Wann ist mit dieser Iteration der AirPods zu rechnen?

Nicht so bald - falls überhaupt. Ein eingereichtes Patent bedeutet nicht, dass deren Inhalt auch umgesetzt wird. Man könnte die Idee auch für ein Gedankenspiel halten, das sich Apple durch ein Patent vor der Konkurrenz schützen lässt.

Das Interessante: Selbst wenn die AirPods kein Display bekommen, ist es spannend zu sehen, wie Apple bei der Weiterentwicklung seiner Geräte vorgeht. In Cupertino möchte man definitiv mehr aus dem Ladecase machen, was grundsätzlich durchaus interessant klingt - auch wenn es höhere Kosten bedeutet.

Es wäre auch nicht das erste Mal, dass Apple seine Finger am Case hat. Seit dem Launch der AirPods 2016, hat sich das Gehäuse mehrfach verändert. Im Laufe der Zeit kamen hinzu:

Drahtloses Laden via MagSafe

Tracken des Ladecase via iPhone mithilfe des U1-Chips

Eingebaute Speaker

Halteschlaufe

Dass Apple kontinuierlich an seiner Hard- und Software werkelt, beweisen sie mit einem bevorstehenden, wohl großen Update des watchOS für die Apple Watch. Face-ID bekommt wohl auch ein Update, das aber noch länger auf sich warten lässt.

Schenkt man dem Patent glauben, spielt Apple mit der Idee, dem Ladecase der AirPods einen Bildschirm zu verpassen. Meint ihr, das wäre überhaupt nötig? Braucht es einen zusätzlichen Screen zum Interagieren mit der Musik? Oder reichen iPhone und wahlweise Apple Watch aus? Wir sind gespannt auf eure Meinung in den Kommentaren!