Apple Keynote: Das iPhone 14-Event im Live-Ticker

Endlich ist es soweit: Das iPhone 14 wird vorgestellt! Okay, zugegeben, zu einhundert Prozent weiß niemand von uns, was der Tech-Gigant heute Abend auf seinem großen Event ankündigen wird. Aber dass sich eine neue Generation des iPhones unter den enthüllten Technik-Spielzeugen befindet? Für diese Prognose lehnen wir uns selbstsicher aus dem Fenster.

Die Keynote wird in diesem Jahr unter dem Motto Far out abgehalten. Möchte man den Gerüchten der letzten Wochen und Monaten glauben schenken, richtet sich die Vorstellung besonders an die Produkte mit dem Pro im Namen.

Hier geht es direkt zum Liveticker.

Das dürft ihr von der Apple Keynote erwarten

Das iPhone wird ziemlich sicher in zwei Ausführungen vorgestellt werden: das iPhone 14 Pro (Max) sowie das iPhone 14. Neu ist allerdings wohl das Plus-Modell mit 6,7 Zoll bei der Standard-Reihe. Diese Displaygröße war sonst nur dem teuersten Modell vorbehalten.

Außerdem wird mit hoher Wahrscheinlichkeit das Always-On-Display vorgestellt samt der Pile-Hole -Aussparung an der Frontseite des Bildschirms. Des Weiteren erhält das iPhone 14 Pro (Max) eine 48-Megapixel-Hauptkamera sowie den verbesserten A16-Prozessor. Diese Merkmale sind offenbar nur in den Pro-Modellen enthalten.

Die neue SE-Version der Apple Watch löst die Series 3 im Portfolio ab. Die Series 8 wird sich anscheinend optisch an den Vorgänger richten. Die Watch 8 soll sich mit einem Körpertemperatursensor und weiteren Gesundheitsfeatures vom SE-Modell abgrenzen.

In diesem Jahr sind allerdings alle Blicke auf die wohl größte Apple Watch gerichtet: der Apple Watch Pro. Diese soll sich besonders an ambitionierte Sportler richten und eine Displaygröße von 46 Millimeter aufweisen.

Das Schlusslicht bildet vermutlich noch die zweite Generation der AirPods Pro. Diese würden dementsprechend nach ganzen drei Jahren eine neue Version mit einem angeblich verbesserten Audio-Codec erhalten.

So seht ihr den Stream zum Apple-Event

Die diesjährige Keynote von Apple findet heute, am Mittwoch, den 07. September, um 19:00 Uhr statt. Live mitverfolgen könnt ihr die Keynote auf YouTube, auf apple.com oder in der Apple TV App.

Unser Liveticker von GameStar Tech

Wollt ihr das Event mit uns gemeinsam verfolgen? Das würde uns freuen! Eure Instruktionen lauten wie folgt:

Bringt heute Abend reichlich gute Laune mit, um den Rest kümmern wir uns! Die Redaktion von GameStar Tech versorgt euch live mit allen Informationen zu den Ankündigungen.

Bitte aktualisiert diese Seite über euren Browser regelmäßig, um auch alle neuen Informationen zeitnah zu erhalten!

19:41 Uhr - Wir wechseln zu den neuen AirPods-Pro-Kopfhörern. Die Optik bleibt schonmal gleich.

19:36 Uhr - das wars zur Apple Watch! Da war doch schon einiges dabei, was so vorher nicht bekannt war. Hier habt ihr einen Überblick zur Uhr:

19:35 Uhr - Taucher können die Uhr auf bis zu 40m Tiefe tragen und sie ist en13319 zertifiziert. Auch kann die Uhr als Tauchcomputer genutzt werden - Stichwort: Die neue Oceanic+ -App. Die Uhr startet bei 799 US-Dollar und ist zum 23.09.2022 verfügbar. Vorbestellung anscheinend ab heute.

19:32 Uhr - Die Kompass-App wird verbessert und es lassen sich Wegpunkte hinzufügen, um nicht verloren zu gehen. Apple erwähnt insbesondere die Ausrichtung der Apple Watch Ultra: Sportler aller Art.

19:30 Uhr - Apple integriert ein neues L1+L5 -GPS, um die Genauigkeit zu verbessern. Es soll das beste GPS aller Fitness-Gadgets liefern.

19:28 Uhr - Der Night-Mode wird integriert und exklusiv in der Apple Watch Ultra integriert sein. Beim Drehen der Digital Crown ändert sich die Farbe auf dem Display.

19:25 Uhr - Die neue Apple Watch: Apple Watch Ultra wird vorgestellt. Sie unterscheidet sich im Design und im Formfaktor. Auch neue Armbänder umfasst die neue Uhr. Das 49-Millimeter-Display wird mit einem Gehäuse aus Titan umschlossen. Die Laufzeit beträgt 36 Stunden und im Batterie ganze 60 Stunden.

19:22 Uhr - Es folgt nun die Vorstellung der SE-Version. Farben: Starlight, Silber und Schwarz. Alle bisherigen Features sind mit an Bord und die Uhr ist 20% Schneller. Die Uhr erscheint am 16. September.

19:20 Uhr - Apple Watch Series 8: Alle Features auf einem Blick:

19:18 Uhr - Die Apple Watch 8 kommt in den gewohnten Farben - alternativ auch in Edelstahl: Gold, Silber und Schwarz. Ebenfalls kommen neue Armbänder für die Watches.

19:17 Uhr - Die Batterielaufzeit beträgt ungefähr 18 Stunden. Ein Low-Power-Mode wird fortan unterstützt und verlängert die Laufzeit auf bis zu 36 Stunden. Dieses Feature geht runter bis zur Series 4.

19:16 Uhr - Die Apple Watch 8 erhält eine verbesserte Sturzüberwachung - dabei greift das Feature auf Daten von GPS, Mikrofon und dem Gyrosensor zurück - nur während der Fahrt.

19:12 Uhr - Die Apple Watch 8 erhält mehr Gesundheitsfeatures - dazu gehört eine Überwachung während der Schwangerschaft, bei der auch der neue Temperatursensor unterstützen soll.

19:10 Uhr - Die Features der neuen Watch werden vorgestellt. Der Temperatursensor erhält Einzug in die Apple Watch und wird nun näher vorgestellt. Der Sensor misst alle fünf Sekunden in der Nacht.

19:08 Uhr - Jeff Williams führt uns durch die Einführung der Apple Watch. Er beginnt mit der Series 8. Sie ähnelt sich wie vermutet stark der Series 7.

19:04 Uhr - Das Event startet mit der Apple-Watch. Wir sind gespannt auf die Vorstellungen der neuen Smartwatch. Wie immer findet ein visuelles Vorgeplänkel statt - was aber auch angenehm ist.

19:02 Uhr - Tim Cook führt uns wie immer durch die Einführung. Drei Produkte-Kategorien werden vorgestellt: iPhone, Apple Watch und AirPods. Apple fällt dieses Jahr schon direkt mit der Tür ins Haus.

19:01 Uhr - Das Event startet.

18:55 Uhr - In fünf Minuten startet das Event! Wir sind voller Hoffnungen auf Überraschungen im Gegensatz zu den bisherigen bekannten Leaks der vergangenen Wochen und Monaten.

18:45 Uhr - Unsere Erwartungen an diese Keynote: iPhone 14 (Plus) / 14 Pro (Max), Apple Watch Pro, Series 8, ein neues SE-Modell der Uhr sowie die AirPods Pro 2. MacBooks und iPads folgen angeblich wie 2021 im Oktober.

18:37 Uhr - Hi, in die Runde der Leserschaft! Ich bin Patrick und habe die Ehre euch durch den Abend zu führen. Ich hoffe, dass wir uns zusammen auf die eine oder andere Überraschung auf der Keynote von Apple freuen dürfen.