Mit Blick auf die diesjährige Entwicklerkonferenz WWDC wird Apple mit hoher Wahrscheinlichkeit die neuen Versionen iOS 17 sowie iPadOS 17 der Öffentlichkeit präsentieren und wenig später für Entwickler freigeben.

Während sich viele iPhone- und iPad-Besitzer auf das kommende große Versions-Upgrade freuen, schauen Nutzer mit einem alten Modell unter Umständen in die Röhre. Jetzt stehen das iPhone 8, 8 Plus sowie iPhone X in der Gerüchteküche.

Es kursieren Gerüchte im Netz rund um das kommende Update auf iOS 17. Konkret sollen die folgenden iPhones und iPads nicht mehr für die neue Version im Herbst berücksichtigt werden:

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone X

iPad Pro 9,7 der 1. Generation

iPad Pro 12.9 der 1. Generation

iPad 5 (A9)

Internationale Kollegen beziehen sich auf einen Twitter-Post, dessen Inhalt nur für einen eingeschränkten Nutzerkreis sichtbar bleibt.

Es wird vermutet, dass dieser Schritt seitens Apple mit einer Sicherheitslücke zusammenhängt, die es ermöglicht, die betroffenen Geräte mit einem »Jailbreak« zu versehen. Diese Lücke kann wohl nicht mit einem Update behoben werden.

iPhone X ohne iOS 17? Aktuell macht eine Geräteliste im Netz die Runde.

Inzwischen meldet sich im Forum der Webseite MacRumors ein Nutzer zu Wort. Konkret handelt es sich um den bekannten Leaker, der erst kürzlich weitere Details zu den neuen Seitentasten und dem Action-Button preisgegeben hat.

Laut dem User »erhalten alle Geräte iOS 17, die iOS 16 unterstützen, einschließlich aller A11-Chipsätze«. Demnach würden die oben genannten iPhone-Modelle das Update erhalten.

In der Vergangenheit verriet der User konkrete Hinweise hinsichtlich der Dynamic Island im iPhone 14 Pro - und behielt augenscheinlich Recht. Der Nutzer »anonymous-A.S« steht angeblich mit einem Apple-Mitarbeiter in Kontakt, der im Forschungsteam agiert.

Vorweg: Ob die iPhone und iPad-Modelle tatsächlich nicht für iOS 17 berücksichtigt werden, bleibt abzuwarten. Möglicherweise erfahren wir am 05. Juni zur Entwicklerkonferenz weitere Details zu den Plänen des Herstellers.

Apple gibt bis heute keine Garantie darüber, wie lange die Geräte mit Updates versorgt werden. Gehen wir nach dem bisherigen Update-Zyklus, haben viele iPhone-Serien überwiegend fünf weitere Versionen spendiert bekommen.

Das iPhone 6s, 6s Plus sowie das SE-Modell aus 2015 haben sogar sechs weitere iOS-Updates erhalten. Dies geht auch aus dem Twitter-Post von Statista hervor:

In der Vergangenheit haben ältere Modelle oftmals länger Updates erhalten, jedoch wesentlich abgespeckt. Neue und rechenintensive Funktionen blieben vorwiegend aktuelleren Modellen vorbehalten.

Das neue Multitasking-Tool »Stage Manager« haben beispielsweise ausgewählte Apple-Tablets erhalten, primär mit dem leistungsstarken M1- respektive M2-Prozessor. Die verfügbaren Features von Stage Manager haben sich unter diesen iPads außerdem weiter differenziert.

Es ist also sehr gut möglich, dass der Hersteller aus Cupertino 2023 erneut diesen Weg einschlägt und die oben genannten Modelle mit weniger Funktionen im Rahmen des Updates bestückt.

Wir halten es für denkbar, dass iOS 17 auf dem iPhone 8, 8 Plus sowie iPhone X landet. Ebenso halten wir es für möglich, dass Apple den Nutzerkreis wieder einschränken wird und ältere Modelle außen vor bleiben.

Im Grunde hängt es mit hoher Wahrscheinlichkeit vom Umfang des Updates ab und auf welche (größeren) Funktionen wir uns freuen dürfen.

Apple ging in der Vergangenheit selten einen strikten Weg, von dem sie nie abwichen - zumindest was Updates anbelangt. Nennt ihr eines der genannten Modelle euer Eigen oder seid ihr noch mit einem älteren iPhone oder iPad zufrieden unterwegs? Haltet ihr es für denkbar, dass die oben genannten Modelle kein iOS 17 erhalten? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!