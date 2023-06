Apples nächster Streich: Das erwartet uns angeblich an neuer Technik bis Ende 2024

Apple hat viel vor: 2024 werden uns wohl einige neue Geräte erwarten.

Erst kürzlich hat Apple ihr neues Produkt für 2024 angekündigt: Apple Vision Pro - die erste Mixed-Reality-Brille der Kalifornier.

Es ist nicht überraschend, dass der Hersteller auch an seinen bestehenden Produkten arbeitet. Diese sollen in diesem oder im nächsten Jahr ein Update erhalten.

Mark Gurman von Bloomberg schreibt in der neuesten Ausgabe seines Power On Newsletters, welche Geräte dies sein könnten.

iPhone 15, iPads, Apple Watch Ultra und neue iMacs

Im Herbst erwartet uns an vorderster Front das neue iPhone 15. Alle bisherigen Hinweise zum kommenden Flaggschiff von Apple findet ihr hier:

iPhone 15: Release, Preise, Features - alle Infos & Gerüchte

Neben der neuen Smartphone-Reihe sollen zwei Apple Watch-Modelle sowie die zweite Generation der Apple Watch Ultra vorgestellt werden.

Außerdem soll Apple an neuen MacBooks arbeiten. Unter anderem soll es ein 13-Zoll-Pro-Modell geben. Nach Angaben von Mark Gurman wird dieses Gerät mit dem in Kürze erscheinenden M3-Chipsatz ausgestattet sein.

Der M3 Pro- respektive M3 Max-Chip soll 2024 in die neuen 14- und 16-Zoll Macbook Pros verbaut werden.

Neben der Pro-Reihe soll Apple auch mindestens zwei neue Air-Modelle in Arbeit haben. Erst kürzlich hat der Hersteller ein 15 Zoll MacBook Air mit M2-Chip in sein Portfolio aufgenommen.

Viel interessanter könnten die neuen iMacs sein, die sich laut dem Apple-Insider in Entwicklung befinden.

Gleich zwei neue Desktop-Macs sollen 2024 auf den Markt kommen, darunter ein 24-Zoll-Modell und ein iMac mit mehr als 30 Zoll.

Zuletzt wurde der beliebte Rechner 2021 aktualisiert und erhielt den M1-Chipsatz. Inzwischen setzt Apple voll und ganz auf seinen eigenen ARM-basierten SoC.

Aus diesem Grund werden die beiden neuen iMacs mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit den kommenden M3-Chips ausgestattet sein.

Apples iPads sollen ebenfalls ein Update spendiert bekommen. Neben einem neuen Air-Ableger wird über zwei iPad Pros samt OLED-Bildschirm gemunkelt.

Ausreichend Leistung mit M1-Chip:

In früher Entwicklungsphase: Apple Vision, Smart Display, AirPods Pro

Über die oben genannten Produkte hinaus scheint Apple noch an einer ganzen Reihe weiterer Geräte zu arbeiten.

Diese befinden sich laut dem Apple Insider allerdings in einer sehr frühen Entwicklungsphase und werden vermutlich erst im Jahr 2025 auf den Markt kommen.

Darunter zählen mindestens zwei neue Mixed-Reality-Headsets, darunter der Nachfolger der Vision Pro sowie ein günstigeres Einsteiger-Modell.

Apple soll außerdem an weiteren Smart-Home-Geräten arbeiten, darunter ein Smart Display sowie ein verbessertes Apple TV.

Vor 2025 sollen außerdem keine neuen AirPods Pro der dritten Generation folgen. Über einen Nachfolger des AirPods Max verliert Mark Gurman in seinem Newsletter kein Wort.

Die Wenigsten dürften überrascht sein, was Apple für 2023 plant. Gibt es ein bestimmtes Produkt, auf das ihr für 2024 wartet? Oder werdet ihr in nächster Zeit sowieso nicht aufrüsten? Was haltet ihr von einem Einstiegsmodell des Vision Pro-Headsets? Werdet ihr zuschlagen, wenn der Preis und die Spezifikationen in Ordnung sind? Schreibt uns eure Meinung gerne unten in die Kommentare!